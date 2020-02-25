Avusturya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Avusturya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika

Avusturya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi

6 saat önce

Avusturya'nın İtalya sınırındaki Tirol eyaletinde, iki İtalyan vatandaşında yapılan testlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Avusturya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi, System.String[]

Avusturya'nın İtalya sınırındaki Tirol eyaletinde, iki İtalyan vatandaşında yapılan testlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildi.

Tirol Eyalet Başkanı Günther Platter, Tirol'a bağlı İnnsbruck kentinde yaşayan iki İtalyan'da virüse rastlandığı ve virüsün nereden bulaştığının henüz bilinmediğini söyledi.

Platter, Kovid-19'a ülkede ilk kez rastlandığını ve bu iki kişinin İnnsbruck Kliniğine kendilerinin başvurduğunu belirterek, söz konusu kişilerin hayati tehlikelerinin olmadığını dile getirdi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Bölüm Başkanı Reinhild Strauss da kişilerin kimlerle görüştüğünün tespit edilmeye çalışıldığını aktardı.

Tirol Sağlık Birimi Müdürü Franz Katzgraber ise klinik bünyesinde Kovid-19 için özel bir birimin kurulduğunu, bütün olasılıklara hazırlıklı olunduğunu ifade etti.

Avusturya, İnnsbruck, İtalya, Tirol, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İspanya'ya tatile gelen doktorda koronavirüs tespit edildi, oteldeki 1000 kişi karantinaya alındı
Avusturya ve Hırvatistan'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi UEFA'dan koronavirüs açıklaması: Avrupa'da tehdit oluşturursa, Şampiyonlar Ligi'ni durdururuz İtalya'da korona virüsü bilançosu artıyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2020 23:55:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avusturya'da ilk Kovid-19 vakası tespit edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]