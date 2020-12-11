Avusturya'da ilkokullarda başörtüsü yasağının anayasaya aykırı bulunması Müslümanlar tarafından memnuniyetle karşılandı - Son Dakika

Avusturya'da ilkokullarda başörtüsü yasağının anayasaya aykırı bulunması Müslümanlar tarafından memnuniyetle karşılandı

11.12.2020 20:57
Avusturya'da ilkokullarda başörtüsü yasağının anayasaya aykırı bulunması Müslümanlar tarafından memnuniyetle karşılandı, System.String[]

Avusturya Anayasa Mahkemesinin ilkokullarda başörtüsü kullanılmasını yasaklayan yasanın anayasaya aykırı olduğuna ilişkin hükmü, başta Müslümanlar olmak üzere toplumun çeşitli kesimleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Avusturya Anayasa Mahkemesinin ilkokullarda başörtüsü kullanılmasını yasaklayan yasanın anayasaya aykırı olduğuna ilişkin hükmü, başta Müslümanlar olmak üzere toplumun çeşitli kesimleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Avusturya İslam Cemaati Başkanı (İGGÖ) Ümit Vural, mahkemenin aldığı karara ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, başörtüsünün İslam dininin ayrılmaz bir parçası olduğunu, zorla takılmasına olduğu gibi yasaklanmasına da başından beri karşı olduklarını ifade etti.

Anayasa Mahkemesine yapılan başvurunun eşitlik, din ve vicdan özgürlüğü gibi temel hakların aranması maksadıyla yapıldığını belirten Vural, "Anayasa Mahkemesinin aldığı karar, hukuk devletine olan güvenimiz ve sabırlı davranmamızın karşılığını aldığımızın bir göstergesi." değerlendirmesinde bulundu.

"Yasaklar çözüm değildir" vurgusu

Siyasetçilere ülkede artan ırkçı yaklaşımları engelleyici yasaları hayata geçirmesi çağrısında bulunan Vural, "Toplumumuzda kadın ve kızlara yönelik fırsat eşitliği ve kendi hayatları hakkında söz sahibi olmalarını sağlamanın yolu yasaklardan geçmiyor." görüşünü paylaştı.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu Sığınmacılar İçin Daha İnsani Siyaset Platformu'nun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da karar "büyük bir zafer" olarak nitelendirildi.

Açıklamada, alınan kararın ırkçılık karşıtı mücadele yürüten oluşumlar için önemli bir dönüm noktası ve Müslümanlara yönelik baskıcı kararları hayata geçiren dönemin iktidarı merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) koalisyon hükümetinin savunduğu yaklaşım için büyük bir yenilgi olduğu vurgulandı.

Başörtüsü yasağının kapsamı genişletilemeyecek

Mahkemenin aldığı bugünkü kararın çok geniş bir yansıması olduğuna işaret edilen açıklamada, "Bu karar, şu anki ÖVP ve Yeşiller Partisi iktidarının hükümet programında yer alan başörtüsü yasağının kapsamını ilkokullardan ortaokulun sonuna kadar genişletme maddesini devre dışı bıraktı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, bu önemli kararla Sebastian Kurz ve ekibinin, "siyasal İslam'ın" suç olarak kabul edilmesini öngören yeni terörle mücadele torba yasa tasarısına karşı çok daha güçlü bir mücadelenin verilebileceğinin altı çizildi.

Georgetown Üniversitesinden siyaset bilimci Dr. Farid Hafez de başından itibaren yasağın İslam karşıtı ve ırkçı bir uygulama olduğuna dikkati çekmeye çalıştığını, Anayasa Mahkemesinin aldığı kararda Müslüman kız çocuklarının ayrımcılığa maruz bırakıldığının altını çizdiğini ifade etti.

Hafez, "Avusturya'da hukukun üstünlüğü, bir kez daha dışlayıcı politikaları ortadan kaldırma görevini yerine getirdi, bu durum memnuniyet verici." görüşünü paylaştı.

Avusturya'da yaklaşık bir yıldır ilkokullarda uygulanan başörtüsü yasağı Anayasa Mahkemesi üyelerinin ortak kararıyla anayasaya aykırı bulunarak iptal edildi.

Türban Yasağı, Avusturya, Başörtüsü, İslam, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya'da ilkokullarda başörtüsü yasağının anayasaya aykırı bulunması Müslümanlar tarafından memnuniyetle karşılandı - Son Dakika


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