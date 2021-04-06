Avusturya'da İran nükleer anlaşma görüşmelerinin ilk günü olumlu bir atmosferde geçti - Son Dakika

Avusturya'da İran nükleer anlaşma görüşmelerinin ilk günü olumlu bir atmosferde geçti

06.04.2021 21:01
Avusturya'da İran nükleer anlaşma görüşmelerinin ilk günü olumlu bir atmosferde geçti, System.String[]

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bugün başlayan İran nükleer anlaşması ve ABD'nin bu anlaşmaya dönmesine yönelik görüşmelerin yapıcı geçtiği belirtildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da bugün başlayan İran nükleer anlaşması ve ABD'nin bu anlaşmaya dönmesine yönelik görüşmelerin yapıcı geçtiği belirtildi.

Almanya, Fransa, İngiltere, Çin, Rusya ve İran'dan üst düzey diplomatların katılımıyla gerçekleşen toplantıya başkanlık eden Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yapıcı bir görüşme gerçekleştirildiğini kaydetti.

Mora, "Nükleer anlaşmanın uygulanması ve yaptırımların kaldırılması konusunda iki uzman grubun yer aldığı ortak bir diplomatik süreç için birlik ve istek var. Koordinatör olarak burada, Viyana'da ABD dahil tüm ilgili taraflarla ayrı ayrı temaslara yoğunlaşacağım." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, İran basınına yaptığı açıklamada, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın taraf ülkelerin temsilcileriyle yaptığı görüşmede ülkesinin yaklaşımını paylaştığını belirterek, anlaşmanın tam anlamıyla uygulanabilmesi ve ABD'nin KOEP'ye taraf olması için bütün yaptırımların bir defada kaldırılması gerektiğini söyledi.

İran yaptırımların bir defada kaldırılmasını istiyor

Arakçi, ülkesinin iyi niyetli yaklaşımı sayesinde anlaşmanın bugüne kadar ayakta kaldığını, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle İran halkının ciddi bedeller ödediğini vurgulayarak, "Eğer anlaşmaya geri dönmek istiyorlarsa, bütün yaptırımları bir defada kaldırmaları gerekiyor." dedi.

Kademeli olarak nükleer anlaşmaya dönülmesinden yana olmadıklarını kaydeden Arakçi, tam bir anlaşma sağlanmadan ülkesinin nükleer faaliyetlerine ilişkin herhangi bir değişikliğin olmayacağının altını çizdi.

Toplantı yapıcıydı ve doğru yolda

Arakçi, "Toplantı yapıcıydı ve doğru yolda, ancak başarılı denilebilmesi için çok erken. Çalışma gruplarının ortaya çıkartacağı işten önce bilinemez. Ancak ümit varız, yoksa buraya gelmezdik." diye konuştu.

Bugün başlayan görüşmelerin süreceğini ifade eden Arakçi, "Müzakereciler, nükleer anlaşmayı görüşmek için diğer toplantının yapılacağı cuma gününe kadar Viyana'da kalacaklar." şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği, Avusturya, Nükleer, İran, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya'da İran nükleer anlaşma görüşmelerinin ilk günü olumlu bir atmosferde geçti - Son Dakika


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