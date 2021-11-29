İran ve P5 +1 ülkeleri arasındaki nükleer görüşmeler başladı (2) - Son Dakika

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran nükleer anlaşması görüşmeleri, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi adına AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora başkanlığında yaklaşık 5 aylık bir aranın ardından taraf ülkelerin diplomatlarının katılımıyla yeniden yapılıyor.

"Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın tam olarak uygulanması ve Mayıs 2018'de tek taraflı olarak anlaşmadan ayrılan ABD'nin dönüşünün görüşüleceği toplantıya Almanya, İngiltere, Fransa, Çin, Rusya ve İran'dan üst düzey yetkililer katıldı.

AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Mora, toplantı öncesinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "KOEP'i tekrar rayına oturtabilmek için müzakerelerin 7. turu için Viyana'ya döndük." ifadesini kullandı.

Mora, çalışmaların sürdüğünü aktararak, dün İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bageri Keni, Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Wang Qun ve Rusya'nın BM Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Ulyanov ile bir araya geldiğini, toplantının sonrasında da Avrupalı ve ABD'li temsilcilerle görüşeceğini kaydetti.

Bu arada AB Dış İlişkiler Servisi Viyana Delegasyonundan yapılan açıklamada, Mora'nın toplantı sonrasında basın açıklaması yapacağı bildirildi.

İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlamak ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı "Viyana müzakereleri" olarak bilinen görüşmelerin 6'ncı turu 20 Haziran'da yapılmıştı.

İran'da iktidarın değişmesi nedeniyle görüşmelere ara verilmişti.