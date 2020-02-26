Avusturya'da

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, İran ve Avrupa Birliği (AB) arasındaki ticari faaliyetlerin ABD yaptırımlarından etkilenmemesini sağlayacak INSTEX mekanizmasına ilişkin, "Anlaşmaya taraf üç Avrupa ülkesi, INSTEX'i güçlendirmek için istekliler. Bu, İran ve AB arasındaki ticaretin büyük bir kısmını kapsamayabilir." dedi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, "Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP)" olarak adlandırılan İran ile yapılan nükleer anlaşmaya taraf İran, Çin, Rusya, Fransa, Almanya, İngiltere ve AB'den üst düzey yetkililer, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi (EEAS) Genel Sekreteri Helga Schmid başkanlığında toplandı.

Toplantının ardından konuşan Arakçi, anlaşmaya ilişkin son gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldiklerini söyledi.

Anlaşmaya taraf olan paydaşların KOEP'in önemini vurguladıklarını belirten Arakçi, anlaşmayı desteklediklerini ve anlaşmanın korunması için istekli olduklarını dile getirdi.

Arakçi, görüşülen en önemli konun ABD yaptırımlarını aşıp İran ile ticarete devam edebilmek için kurulan "ticari faaliyetlere özel araç desteği" INSTEX olarak adlandırılan mekanizmanın olduğuna dikkati çekerek, "Anlaşmaya taraf üç Avrupa ülkesi, INSTEX'i güçlendirmek için istekliler. Bu, İran ve AB arasındaki ticaretin büyük bir kısmını kapsamayabilir." diye konuştu.

Söz konusu mekanizmanın nasıl güçlendirileceğine ilişkin farklı seçenekleri de ele aldıklarını aktaran Arakçı, "Bu mekanizmanın daha iyi çalışmasından emin olmak, likit akışının sağlanması gibi konular konuşuldu. Bence gayet güçlü bir istek var (Avrupa ülkelerinde). Ayrıca bugün görüştüğümüz metotlar, İran ve AB arasındaki ticareti genişletebilir." dedi.

"İhtilaf Çözüm Mekanizması görüşmede ele alınmadı"

Çin'in Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Wang Qun, İran nükleer anlaşmasına ilişkin karşılaşılan sorunların temelinde, ABD'nin anlaşmadan tek taraflı çekilerek İran'a yönelik uyguladığı baskıcı politikaların bulunduğunu ifade etti.

Qun, yakın tarihte burada yapılan görüşmelere ilişkin sonuçların ortaya çıkacağına işaret ederek, tarafların zamanla yarıştığını, anlaşmayı korumak ve tarafların tekrar anlaşmaya ilişkin taahhütlerini yerine getirmeleri için çalıştıklarını vurguladı.

İran nükleer anlaşmasında yer alan "İhtilaf Çözüm Mekanizması'nın" görüşmede ele alınmadığını bildiren Qun, KOEP'in korunması ve çok taraflılığın güçlendirilmesi için adımlar atılması gerektiğini kaydetti.