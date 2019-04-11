Avusturya'da Irkçı 'Kimlikçiler Hareketi'ne Karşı Gösteri

IRKÇILIK karşıtı gösteriyi düzenleyen sivil toplum kuruluşu Linkswende'nin sözcüsü David Albrich, Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı düzenleyen Avusturalyalı terörist ile ırkçı 'Kimlikçiler Hareketi' sözcüsü Martin Seller arasındaki ilişkinin gün yüzüne çıkartıldığını, zararsız...

IRKÇILIK karşıtı gösteriyi düzenleyen sivil toplum kuruluşu Linkswende'nin sözcüsü David Albrich, Yeni Zelanda'da iki camiye terör saldırısı düzenleyen Avusturalyalı terörist ile ırkçı 'Kimlikçiler Hareketi' sözcüsü Martin Seller arasındaki ilişkinin gün yüzüne çıkartıldığını, zararsız gösterilmek istenen Kimlikçilerin birçok yönüyle Yeni Zelanda'daki teröristle benzer düşünceleri paylaştığını ifade ederek, bu oluşumun zaman kaybedilmeden yasaklanması gerektiğini söyledi.



'FPÖ DE HÜKÜMETTEN UZAKLAŞTIRILMALI'



Albrich, iktidardaki aşırı sağ koalisyonun küçük ortağı FPÖ ile ırkçı Kimlikçiler arasındaki ilişkiye dikkati çekerek, FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache'nin bu oluşumla partisinin bağlantısının olmadığını ileri sürmesinin gerçek dışı olduğunu kaydetti. Irkçı Kimlikçiler Hareketi ile koalisyonun küçük ortağı FPÖ ilişkisi nedeniyle koalisyondaki çatlağın gözle görünür bir hal aldığının altını çizen Albrich, "Kimlikçiler ve FPÖ, Müslüman düşmanı aynı düşünceleri paylaşıyorlar. Yalnız Kimlikçiler değil, FPÖ de hem hükümetten hem de parlamentodan uzaklaştırılmalıdır" dedi.



DAHA ÖNCE MESAFE KOYMASI İSTENMİŞTİ



Linkswende üyelerinden Karin Wilflingseder de ırkçı oluşumlara karşı birlikte yaşamı savunan herkesin aynı safta yer alarak mücadele yürütmesi gerektiğini dile getirdi. Konuşmaların ardından aşırı sağcı FPÖ'nün parti merkezine yürüyen göstericiler, burada protestoyu sonlandırdı. Başbakan ve Avusturya Halk Partisi (ÖVP) lideri Sebastian Kurz, daha önce iktidarın küçük ortağı FPÖ'ye Kimlikçiler Hareketi'yle arasına mesafe koymasını istemişti.

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