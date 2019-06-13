Son Dakika Haberleri: Avusturya'da ırkçı saldırı
Son Dakika Güncel Haber

Avusturya'da ırkçı saldırı

6 saat önce

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, kimliği belirsiz kişiler tarafından bir Türk'e ait aracın üstüne Nazi sembolü gamalı haç ve ırkçı ifadeler yazıldı.

Avusturya'da ırkçı saldırı, System.String[]
Avusturya'nın başkenti Viyana'da, kimliği belirsiz kişiler tarafından bir Türk'e ait aracın üstüne Nazi sembolü gamalı haç ve ırkçı ifadeler yazıldı.
Viyana'da meydana gelen saldırının mağduru K.S, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sabah arabasını park ettiği yerden almak için gittiğinde kaportasına sert bir cisimle "gamalı haç" çizildiğini ve Türklüğe hakaret içeren ifade yazıldığını gördüğünü söyledi.
Saldırının kendisini tanıyan kişiler tarafından yapılmış olabileceğini dile getiren K.S, ırkçı saldırganların yakalanması için polise şikayette bulunduğunu belirtti.
K.S, arabasının fotoğrafını sosyal medya platformu Facebook'ta ırkçılık karşıtı paylaşımlarda bulunulan bir sayfada paylaşarak, ülkede son yıllarda artış gösteren ırkçı saldırılara dikkati çekmek istediğini anlattı.
Öte yandan, ırkçı saldırıya tepki gösteren vatandaşlar ülkede son yıllarda günlük yaşamın birçok alanında hissedilen sözlü ve fiziki saldırıların artmasından duydukları kaygıyı paylaşarak, yetkililerin daha etkili önlemler alması çağrısında bulundu.
Avusturya'da 17 ay iktidarda kalan aşırı sağcı hükümet döneminde ırkçı saldırılarda ciddi oranda artış yaşanmış, ırkçılık karşıtı çalışmalarıyla tanınan ZARA Derneği, 2018 Avusturya Irkçılık Raporu'nda geçen yıl ülke genelinde 2 bine yakın saldırının yapıldığını açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 06:55 Kaynak: AA
Viyana, Avusturya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye'den, Türkiye'nin gözlem noktasına havanlı saldırı: 3 asker yaralı Suriye'de rejimin, gözlem noktamıza saldırmasına Türkiye'den ilk tepki: Gereğini yaparız Umman Körfezi'nde petrol yüklü iki tankerin patlama anına ait görüntüler ortaya çıktı Otomobiliyle dolaşmaya çıkan genç adam, silahlı saldırıya uğradı! O anlar kamerada

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 01:43:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avusturya'da ırkçı saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]