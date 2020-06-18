Avusturya?da ırkçı vekilden Kuran-ı Kerim'e yönelik çirkin ifadeler! - Son Dakika

Avusturya?da ırkçı vekilden Kuran-ı Kerim'e yönelik çirkin ifadeler!

Avusturya'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Norbert Hofer'in seçim çalışmaları kapsamında önceki gün düzenlediği bir mitingde Kuran-ı Kerim'e hakaret etti.

Avusturya?da ırkçı vekilden Kuran-ı Kerim'e yönelik çirkin ifadeler!, System.String[]

Avusturya'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Norbert Hofer'in seçim çalışmaları kapsamında önceki gün düzenlediği bir mitingde Kuran-ı Kerim'e hakaret etti. Hofer'in Kuran-ı Kerim'e yönelik sarf ettiği çirkin sözlere tepkiler yağdı.

Avusturya'da aşırı sağcı parti olarak bilinen Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Nobert Hofer, Ekim ayında gerçekleşecek olan Viyana Eyalet seçimleri için düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada 'Korona tehlikeli değil, Kuran koronadan daha tehlikelidir' diyere Kuran- ı Kerim'e çirkin sözlerle hakaret etti.

İLK TEPKİ AVUSTURYALI VEKİLDEN GELDİ

Avusturya Parlamentosunda başörtüsü takarak, Müslümanlara desteğiyle yakından bilinen SÖZ Partisi milletvekili Martha Bissmann, FPÖ Lideri Hofer'in suç işlediğine dikkat çekerek," Kuran- ı Kerim'e laf uzatmak dini özgürlüklere de aykırı bir durumdur. Bu asla kabul edilemez. Hofer ciddi bir suç işlemiştir. Yargıyı göreve davet ediyorum. Biz bu çirkinliğe karşı hukuki mücadelemizi başlatıyoruz" dedi. Bissman ırkçı Hofer'e tepkisini bu sözlerle sürdürdü: "Kuran- Kerim'in koronadan daha tehlikeli? olduğunu söyleyen şahış, bir dünya dininin kutsal kitabını dünyada yüz binlerce insanın ölümüne sebep veren bir salgınla kıyasladı. Bu söylem bir dine ve bu dinin bütün mensuplarına karşı yapılmış bir saldırıdır. Bu açıklama iki farklı konuda suç teşkil etmektedir. Birincisi 'dini bir inancı aşağılama' suçu ikincisi ise 'tahrik' suçu. Biz SÖZ Partisi olarak, bu konuda savcılığa başvuruda bulunuyoruz ve soruşturma açılması talebini iletiyoruz. Amacımız bu şahsın dokunulmazlığının kaldırılmasıdır. Bunun için mücadele edeceğiz.?

'AVUSTURYA'DA MÜSLÜMANLAR HİÇ BİR ŞEKİLDE SORUN TEŞKİL ETMİYOR?

Bissmann Müslümanlara yönelik hakaretleri asla kabul edilenmez olduğunu ve yeryüzünde ırkçılıkla beslenen kişileri lanetlediklerini ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:  ?FPÖ partisi, yabancı korkusu aşılamak ve yabancı düşmanlığı yapmak haricinde bir siyaset üretmedi. Son 10 yıldır yabancı düşmanlığını ise, Müslüman topluma saldırmak, İslam'a saldırmakla sınırlandırdı. Bu ise çok büyük bir tehlike, bizim ülkemizde yaklaşık 700 bin Müslüman yaşıyor. Neredeyse toplumun yüzde 10'u. Avusturya refah seviyesi yüksek bir ülke ve Avusturya'da Müslümanlar hiç bir şekilde sorun teşkil etmiyor. Sorun sadece insanları birbirine kışkırtarak siyaset yapmaya çalışan kişiler tarafından oluşuyor. Bizim görevimiz ise bunu engellemek?

AKBUDAK: HİÇ KİMSE KUTSAL KİTABIMIZA DİL UZATAMAZ

DHA'ya konuşan SÖZ Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cengiz Akbudak da Hofer'in yaptığı açıklamanın hiçbir olumlu bir yanı olmadığını söyledi. Akbudak tepkisini şu sözlerle dile getirdi: 'Avusturya çok önemli bir ülke, Avrupa ülkeleri arasından İslam dinini resmi bir din olarak kabul eden bir ülkede ve şu anda mecliste bulunan ve meclisin üçüncü başkanlık görevini üstlenen bir kişinin çıkıp da Müslümanların kutsal kitabı olan bizim değerimiz olan Kuran'ı Kerim'i korona ile kıyaslaması hiçbir şekilde kabul edilecek bir durum değil. Hiç kimse kutsal kitabımıza dil uzatamaz. Biz de SÖZ Partisi olarak bunun, bu tarz bir açıklamanın bu tarz bir yaklaşımının Avusturya'da yeri olmaması için mücadelemizi veriyoruz.?

'SAVCILIĞA BAŞVURUMUZU BUGÜN YAPIYORUZ?

Akbudak, Hofer'in çirkin saldırısına ilişkin hukuki mücadele başlatacaklarını ifade ederek, 'SÖZ Partisinin kuruluş amaçlarından biri zaten buradaki, kendilerini henüz temsil edilemeyen, mecliste söz sahibi olamayan insanların ve bu topluluk arasında büyük bir kısmı Müslümanların sözü olmak için kurulmuş bir parti ve biz de bu açıklamanın hemen ardından ilk adımlarımızı atarak, ciddi bir şekilde dosyayı hazırlayarak savcılığa başvurumuzu bugün yapıyoruz. Ayrıca mecliste bulunan bir partinin ırkçı vekilinin dokunulmazlık kisvesi altında hakaret sarfetmesini engellemek için dokunulmazlığının kaldırılması için başvuru yapacağız" dedi.


Özgürlük Partisi, Kuran-ı Kerim, Avusturya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 05:33 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Avusturya?da ırkçı vekilden Kuran-ı Kerim'e yönelik çirkin ifadeler! - Son Dakika Dünya

Son Dakika

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur 5 milyon lira kaybettiğini sanıp trenin altına atladı, gerçek sonradan ortaya çıktı Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: "Hayal gücünün ötesinde" askeri yanıt vereceğiz Rusya'da ilk koronavirüs aşısı klinik deneyleri başladı Vahşi hayvan pazarlarındaki farelerde farklı koronavirüs türleri bulundu Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı Çin'de somon balığında da koronavirüse rastlandı Yunan basınından tarihi itiraf! Hulusi Akar'ın "savaş" sözlerine hak verdiler Hindistan ve Çin'i savaşın eşiğine kadar getiren gerilimde askerler çivili sopa kullanmış Fransa'da indirimli oyun konsolu izdihama neden oldu, polis gazla müdahale etti Türkiye karşısında çaresizliğini itiraf eden Yunanistan, yanına İsrail'i çekme çabasında Avusturyalı ırkçı parti liderinden çirkin sözler: Kuran-ı Kerim koronadan tehlikelidir Van Gogh ve Gauguin'in genelev ziyaretlerini anlattıkları mektup 210 bin euroya satıldı Koronavirüsü fırsat bilen uyuşturucu satıcıları polisten kaçamadı
Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım Eski Boca Juniors'lu Marino: Uzaylılar kaçırdığı için idmana geç kaldım         
23:59
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin karnelerini e-okul üzerinden erişime açtı Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin karnelerini e-okul üzerinden erişime açtı         
23:47
Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında kendisini konuk etti Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında kendisini konuk etti         
23:45
Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı Bakan Soylu'nun tepki gösterdiği gazeteci Saygı Öztürk canlı yayında ağladı         
23:15
Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir Manuel Pellegrini'nin menajeri: Fenerbahçe'den teklif aldık, transfer gerçekleşebilir         
23:13
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: Kuzey Kore'den Güney Kore'ye yeni tehdit: "Hayal gücünün ötesinde" askeri yanıt vereceğiz         
23:06
Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs salgınında ikinci dalga için sonbaharı işaret etti         
22:43
Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti Alanyaspor, Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti         
22:34
Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi         
22:27
Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi Sivas Valisi programlarına Murat 124 ile gitti, görenler şaşkınlarını gizleyemedi         
22:14
Ekonomiye ilişkin Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek         
21:57
MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı         
21:57
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım         
21:38
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım         
21:31
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır         
21:04
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı         
20:59
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu         
20:52
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti         
20:39
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti         
20:39
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı         
20:37
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi         
20:36
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı         
20:21
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi         
19:56
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti         
19:55
Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak         
19:47
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir         
19:46
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti         
19:37
Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü         
19:23
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti         
19:21
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı         
19:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2020 00:10:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avusturya?da ırkçı vekilden Kuran-ı Kerim'e yönelik çirkin ifadeler! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]