Avusturya'da Kanserle Mücadele Konferansı - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Avusturya'da Kanserle Mücadele Konferansı - Son Dakika

Avusturya'da Kanserle Mücadele Konferansı

6 saat önce

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, rahim ağzı kanseri nedeniyle yıllık 300 binin üzerinde kadının hayatını kaybettiğini, mevcut imkanlarla ölümlerin azaltılabileceğini bildirdi.

Avusturya'da Kanserle Mücadele Konferansı, System.String[]

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, rahim ağzı kanseri nedeniyle yıllık 300 binin üzerinde kadının hayatını kaybettiğini, mevcut imkanlarla ölümlerin azaltılabileceğini bildirdi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Dünya Kanser Günü nedeniyle UAEA tarafından rahim ağzı kanseri konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Rahim Ağzı Kanserine Karşı Birlikte Savaşalım" başlıklı konferans düzenlendi.

UAEA Başkanı Grossi, yaptığı konuşmada kanserin çağın en önemli sorunlarından biri olduğunu belirterek, erken teşhis ve tedavide nükleer teknolojinin sunduğu imkanlara değindi.

Grossi, kanserle mücadelede ajansın radyoterapi gibi tedavi yöntemlerinin dünya genelinde yaygınlaştırılması için gerçekleştirdiği çalışmalar başta olmak üzere, ajansın Dünya Sağlık Örgütü (WHO) gibi uluslararası kuruluşlarla iş birliği yaptığını hatırlattı.

"300 binin üzerinde kadın rahim ağzı kanserden öldü"

Grossi, "Önceki yıl kanserden ölen kadınların yüzde 7,4'üne rahim ağzı kanseri teşhisi kondu. Bu rakamlar gelişmekte olan ülkelerde çok daha vahim bir durumda. Yıllık 300 binin üzerinde kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle yaşamını yitiriyor. Eğer mevcut tedavi ve önleme imkanları bireylerin hizmetine sunulabilmiş olsaydı, bu ölümlerin büyük bir kısmı önlenebilirdi." diye konuştu.

UAEA İnsan Sağlığı Birimi Müdürü Dr. May Abdel-Wahab da rahim ağzı kanserinin oluşumu, erken teşhis ve tedavi sürecine ilişkin bilgiler paylaştı.

"Her yıl 570 bin yeni kanser vakası"

Wahab, rahim ağzı kanserinin kadınlarda en çok görülen 4 kanserden biri olduğuna dikkati çekerek, "Her yıl 570 bin yeni rahim ağzı kanser vakası tespit edilirken, 300 bin kişi bu nedenle yaşamını yitiriyor." ifadelerini kullandı.

Rahim ağzı kanseri vakalarının yüzde 91'inin HPV olarak adlandırılan ve cinsel yollarla bulaşan virüsle ortaya çıktığını kaydeden Wahab, hastalıkla savaşta cerrahi müdahale, radyoterapi ve kemoterapi gibi 3 tedavi yönteminin bulunduğunu söyledi.

Wahab, ajansın, rahim ağzı kanseri ile mücadele kapsamında 2030'a kadar 15 yaşındaki kız çocuklarının yüzde 90'nın rahim ağzı kanserine karşı aşılanması, 35-45 yaş arasındaki kadınların yüzde 90'nın taramadan geçmesi, tespit edilen vakaların ise tedavisinin hedeflediğini sözlerine ekledi.

UAEA'nın paylaştığı son verilere göre, dünya genelinde her yıl 14 milyon yeni kanser vakası tespit edilirken, 8 milyona yakın kişi kansere bağlı nedenlerle hayatını kaybediyor.

Avusturya, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:50 Kaynak: AA
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