- Avusturya'da karantina uygulaması başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

- Avusturya'da karantina uygulaması başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı

17.11.2020 18:07

- Avusturya'da karantina uygulaması başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı Avusturya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vaka sayısının ardından alınan sıkı karantina tedbirleri bugün yürürlüğe girdi.

- Avusturya'da karantina uygulaması başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı

VİYANA - Avusturya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında artan vaka sayısının ardından alınan sıkı karantina tedbirleri bugün yürürlüğe girdi. Karantina uygulamasının ardından başkent Viyana'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Avrupa'da korona virüs salgını hızla etkisini artırırken, birçok ülke sıkı karantina tedbirlerine geri döndü. Avusturya'da da artan korona virüs vakalarının ardından hükümet tarafından salgınla mücadele kapsamında 3 hafta boyunca tüm ülke genelinde alınan karantina tedbirleri bugün uygulanmaya başladı. Ülke genelinde 17 Kasım yerel saatle 00.00'dan itibaren yürürlüğe giren yeni önlemler, 6 Aralık yerel saatle 00.00'a kadar geçerli olacak. Karantina uygulaması ile birlikte 9 milyonluk nüfusu sahip ülkede cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. 2 milyon 500 bin nüfuslu başkent Viyana'da da cadde ve sokakların boş kaldığı görüldü.

Ülke genelinde karantina süresi boyunca marketler, eczaneler, tütün satan dükkanlar, bankalar ve postaneler dışındaki tüm işletmeler kapatıldı. Anaokulları dahil bütün okullarda da eğitim faaliyetlerine ara verildi. Üniversite ve liselerde olduğu gibi ilk ve ortaokullarda uzaktan eğitime geçildi. Vatandaşların sadece işe gitmesi, market alışverişi yapması veya akrabalarını ziyaret etmesi gibi durumlarda evlerinden çıkmalarına izin verildi. İş yerlerinin evlere servis hizmetine izin verilirken, restoranların kapıda müşterilerine paket servis hizmeti sunmasına izin veriliyor.

Karantina boyunca ülke genelinde öngörülen yerlerde maske takmayanlara 25 Euro, sosyal mesafe kuralına uymayanlara 50 Euro para cezası kesilirken, sağlık yetkilileri tarafından maske takılmadığının rapor edilmesi durumunda vatandaşlara bin 450 Euro para cezası veriliyor.

Türkiye'nin Viyana Başkonsolosluğu tarafından yapılan açıklamada, "17 Kasım-6 Aralık tarihleri arasında sadece mutlak aciliyet içeren ve zamanında yapılmaması halinde vatandaşlarımızın hak kaybına uğrayacakları durumlarda başvuru kabul edilebilecek. Olağan pasaport, kimlik kartı, dövizle askerlik gibi başvurular mutlak aciliyet içeren başvurular kapsamında değerlendirilmemektedir" şeklinde uyarıda bulunuldu.

Avusturya'da Covid-19 salgınında son 24 saatte 5 bin 938 yeni vaka tespit edilirken, toplam vaka sayısı 218 bin 597'ye yükseldi. Son 24 saatte içinde 58 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı bin 945'e ulaştı. Toplam 658 kişi yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunuyor.

- Avusturya'da karantina uygulaması başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı
- Avusturya'da karantina uygulaması başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı
- Avusturya'da karantina uygulaması başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı
- Avusturya'da karantina uygulaması başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı
- Avusturya'da karantina uygulaması başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı
- Avusturya'da karantina uygulaması başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı

Koronavirüs, Avusturya, Karantina, Viyana, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Avusturya'da karantina uygulaması başladı, cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika


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