Son Dakika Haberleri: Avusturya'da Kilisede Silahlı Soygun: 5 Yaralı

Avusturya'da Kilisede Silahlı Soygun: 5 Yaralı

1 saat önce

Avusturya'nın başkenti Viyana'da silahlı 2 kişinin, bir kilisede ibadet eden insanların bazılarının değerli eşyasını gasp ettiği, bazılarını yaraladığı belirtildi.

Avusturya'da Kilisede Silahlı Soygun: 5 Yaralı, System.String[]
Avusturya'nın başkenti Viyana'da silahlı 2 kişinin, bir kilisede ibadet eden insanların bazılarının değerli eşyasını gasp ettiği, bazılarını yaraladığı belirtildi.

Viyana polisinden yapılan açıklamaya göre, silahlı 2 kişi, soygun amacıyla 21. Bölge'deki Maria Immaculata Kilisesi'ne girdi.

Soyguncuların, ibadet halindeki insanların değerli eşyasını gasp ettiği ve 5 kişiyi yaraladığı kaydedildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayın bir terör saldırısı olmadığını açıkladı.

Soygunun ardından kaçan zanlıların arandığı bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:49 Kaynak: AA

Viyana, Avusturya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Google Geri Adım Attı, 'Kürdistan' Haritası Kaldırıldı Kamu Konutlarının 2019 Yılı Kira Bedelleri Belirlendi

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller Konferans İçin Kolombiya'ya Giden Türk Profesörün Cesedine Ulaşıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 22:56:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avusturya'da Kilisede Silahlı Soygun: 5 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]