Avusturya'da Kilisede Silahlı Soygun: 5 Yaralı
1 saat önce
Avusturya'nın başkenti Viyana'da silahlı 2 kişinin, bir kilisede ibadet eden insanların bazılarının değerli eşyasını gasp ettiği, bazılarını yaraladığı belirtildi.
Avusturya
'nın başkenti Viyana
'da silahlı 2 kişinin, bir kilisede ibadet eden insanların bazılarının değerli eşyasını gasp ettiği, bazılarını yaraladığı belirtildi.
Viyana polisinden yapılan açıklamaya göre, silahlı 2 kişi, soygun amacıyla 21. Bölge'deki Maria Immaculata Kilisesi'ne girdi.
Soyguncuların, ibadet halindeki insanların değerli eşyasını gasp ettiği ve 5 kişiyi yaraladığı kaydedildi.
Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis olayın bir terör saldırısı olmadığını açıkladı.
Soygunun ardından kaçan zanlıların arandığı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:49 Kaynak: AA
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