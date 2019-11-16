Son Dakika Haberleri: Avusturya'da klasik Türk müziği konserine yoğun ilgi gösterildi
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Avusturya'da klasik Türk müziği konserine yoğun ilgi gösterildi

6 saat önce

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen 17'nci ve 18'inci yüzyıl klasik Türk müziğinden seçme eserlerin seslendirildiği konsere yoğun ilgi gösterildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen 17'nci ve 18'inci yüzyıl klasik Türk müziğinden seçme eserlerin seslendirildiği konsere yoğun ilgi gösterildi.

Viyana'nın önemli konser salonlarından Borromaus Saal'de düzenlenen konserde, Dü-Şems Topluluğu sahne aldı.

Konser öncesinde konuşan YEE Müdür Vekili Halil İbrahim Doğan, klasik Türk müziğinin dünya genelinde içerdiği zenginlik açısından öne çıkan müzik türlerinin başında geldiğini belirtti.

Doğan, Viyana YEE öncesinde bu tür konserlerin Avusturya'da çok az gerçekleştirildiğine dikkati çekerek, Türk müziğinin çeşitli evrelerine ait seçkin eserlerin yer aldığı konserleri Viyana'daki müzikseverlerle buluşturmayı sürdüreceklerini ifade etti.

Yunus Emre Enstitüsünün başta Türk dili olmak üzere kültür ve sanatı tanıtıcı etkinliklere devam edeceğini kaydeden Halil İbrahim Doğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Hava Yollarına konsere verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.

Konserde müzikseverler, Türk müziğinin önemli bestekarlarından Dede Efendi, Sultan 3'üncü Selim, Sultan 2'nci Mahmut, Hacı Sadullah Ağa gibi önemli isimlerin öne çıkan bestelerini dinleme şansı buldu.

Avusturya'da klasik Türk müziği konserine yoğun ilgi gösterildi

Avusturya, Viyana, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:40 Kaynak: AA
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