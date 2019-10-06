Son Dakika Haberleri: Avusturya'da korkunç cinayet: 5 kişilik aileyi öldürdü
Son Dakika Dünya Haber

Avusturya'da korkunç cinayet: 5 kişilik aileyi öldürdü

25 dakika önce

Avusturya'da bir genç, kıskançlık sebebiyle kız arkadaşını ve ailesini evlerinde katletti.

Avusturya'da korkunç cinayet: 5 kişilik aileyi öldürdü, System.String[]

Avusturya'da bir genç, kıskançlık sebebiyle kız arkadaşını ve ailesini evlerinde katletti. Kimliği açıklanmayan zanlının gözaltına alındığı belirtildi.

Avusturya'nın Kitzbühel bölgesinde kıskançlık sebebiyle gözü dönen ve kimliği açıklanmayan 25 yaşındaki genç, kız arkadaşının ve ailesinin yaşadığı eve giderek tüm aileyi katletti. Gencin kız arkadaşını, babasını, erkek kardeşlerini ve annesini silahla vurarak öldürdüğü belirtildi.

Polisin cinayetin gerçekleştiği evde incelemelerini sürdürdüğü, 25 yaşındaki zanlının ise gözaltına alındığı belirtildi. Kitzbühel Belediye Başkanı Klaus Winkler, "Kitzbühel'de daha önce böyle bir trajedi yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

Avusturya, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 12:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Komşu Irak'taki protestolarda şiddetin önü alınamıyor! Ölü sayısı artıyor
Veresiye vermeyen marketçiyi öldüresiye dövdüler Düzce'de otomobil viyadükten düştü: 2 ölü, 2 yaralı Karısına yaptıklarını duyunca eniştesini kurşuna dizdi! "Namus için yaptım"

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2019 13:04:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avusturya'da korkunç cinayet: 5 kişilik aileyi öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]