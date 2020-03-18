Avusturya'da korona virüs nedeniyle 1 Türk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Avusturya'da korona virüs nedeniyle 1 Türk hayatını kaybetti

6 saat önce

Avusturya'da böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan Türk vatandaşı bir kadın korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.

Avusturya'da korona virüs nedeniyle 1 Türk hayatını kaybetti, System.String[]

Avusturya'da böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı bulunan Türk vatandaşı bir kadın korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetti.


Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü can almaya devam ediyor. Avusturya'nın Oberösterreich eyaleti Linz şehrinin Alpbach beldesinde yaşayan 28 yaşındaki Yonca Akyol'un korona virüsü nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Virüs taşıyan Akyol'un ayrıca, böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının bulunduğu ifade edildi. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun, virüs nedeniyle hayatını kaybeden Yonca Akyol'un babası Mustafa Akyol ile görüşerek taziyelerini ilettiğini aktardı. Avusturya'da ilk kez bir Türk vatandaşının korona virüsünden hayatını kaybettiğini belirten Büyükelçi Ceyhun, aileye her türlü desteğin verildiğini kaydetti.


Büyükelçi Ceyhun, Türkiye'nin Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı'nın aileyle temas halinde olduğunu belirterek Akyol'un naaşının Linz şehrinde defnedileceğine bildirdi. Büyükelçi Ceyhun, hali hazırda Avusturya makamlarıyla temas halinde olduğunu da ifade etti. - VİYANA

Avusturya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 08:47 Kaynak: İHA

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