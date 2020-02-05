Avusturya'da korona virüsü şüphesi bulunan kadın hastaneden kaçtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Avusturya'da korona virüsü şüphesi bulunan kadın hastaneden kaçtı - Son Dakika

Avusturya'da korona virüsü şüphesi bulunan kadın hastaneden kaçtı

24 dakika önce

Avusturya'da korona virüsü şüphesiyle test sonuçlarını bekleyen bir kadının, hastaneden kaçtığı açıklandı.

Avusturya'da korona virüsü şüphesi bulunan kadın hastaneden kaçtı, System.String[]

Avusturya'da korona virüsü şüphesiyle test sonuçlarını bekleyen bir kadının, hastaneden kaçtığı açıklandı. 7 saat sonra evinde bulunan kadın, polis tarafından yeniden hastaneye götürüldü.


Avusturya'nın Salzburg kentinde bulunan Landeskliniken Salzburg Hastanesi yetkilileri, korona virüsüne yönelik test sonuçları beklenen 31 yaşındaki bir kadının gece saatlerinde hastaneden kaçtığını açıkladı. Yetkililerin yaşanan olayın ardından polise ihbarda bulunmasıyla hastaneden kaçan kadın yaklaşık 7 saat sonra Salzburg yakınlarında kendine ait evde bulundu. 31 yaşındaki kadının yeniden hastaneye götürüldüğü ve polis gözetiminde tutulduğu bildirildi. Kadının dün grip benzeri semptomlarla hastaneye kaldırıldığı ve korona virüsü bulaşmış olabileceği şüphesiyle hastaneye yatırıldığı belirtildi.


Öte yandan polis, korona virüsü şüphesi bulunan kadının hastaneden kaçtıktan sonraki 7 saatlik süreçte kimlerle temasa geçmiş olabileceğini araştırıyor. - SALZBURG

Avusturya, Salzburg, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:14 Kaynak: İHA
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