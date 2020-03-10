Avusturya'da korona virüsü tedbirleri arttırılıyor - Son Dakika
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Avusturya'da korona virüsü tedbirleri arttırılıyor

6 saat önce

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz korona virüsüne yönelik alınan tedbirler kapsamında İtalya'ya olan sınır kapılarının kapatılacağını açıkladı.

Avusturya'da korona virüsü tedbirleri arttırılıyor, System.String[]

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz korona virüsüne yönelik alınan tedbirler kapsamında İtalya'ya olan sınır kapılarının kapatılacağını açıkladı.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle ülkeler tedbirlerini arttırıyor. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, İçişleri Bakanı Karl Nehammer ve Sağlık Bakanı Rudolf Anschober ile düzenlediği ortak basın toplantısında korona virüsüne yönelik alınan tedbirleri açıkladı. Toplantıda, Avusturya'nın korona virüsü nedeniyle İtalya ile olan sınır kapılarını kapatma kararı alındığı duyuruldu. Avusturya Başbakan Kurz yaptığı açıklamada, 10 Mart itibariyle 157 kişide virüs tespit edilen ülkede 3 temel konuda sosyal yaşamı sınırlayıcı yeni önlemlerin hayata geçirileceğini ifade etti.

Başbakan Kurz, "İtalya'daki vatandaşlarımızı da en kısa zamanda ülkeye getireceğiz. Bu kişiler en az 15 gün ev karantinasında tutulacak. Eğitim alanında da kısıtlamalara gidilecek. Kapalı alanlarda 100 ve üzeri katılımcı ile yapılacak toplantılar iptal edilecek. Açık alanlarda ise 500 ve üzeri kişinin katılacağı organizasyonlara kesinlikle izin verilmeyecek" dedi.

PAZARTESİ İTİBARIYLA VİYANA TIP ÜNİVERSİTESİNDE EĞİTİME ARA VERİLECEK

Avusturya'da korona virüsüne karşı alınan tedbirleri açıklayan Başbakan Kurz, "Viyana Tıp Üniversitesinde eğitime Pazartesi günü itibarıyla ara verilecektir. Eğitimin mümkün olduğunca online yapılabilmesi için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

CUMA NAMAZLARINA KORONA VİRÜSÜ ENGELİ

Avusturya İslam Toplumu (İGGÖ) tarafından Avusturya hükümetinin aldığı korona virüsü önlemlerinin ardından açıklama yapıldı. İGGÖ'nün açıklamasına göre, 13 Mart 2020 itibarıyla 1 Nisan 2020 tarihine kadar Avusturya genelindeki tüm Camilerde Cuma namazlarının kılınamayacağı belirtildi. Açıklama da ayrıca, camilerin tamamen kapanmayacağı, gün içerisindeki vakit namazlarında açık olacağı kaydedildi.

(İHA)

Sebastian Kurz, Avusturya, İtalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 09:30 Kaynak: İHA
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