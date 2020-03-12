Avusturya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm - Son Dakika
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Avusturya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

6 saat önce

Avusturya'nın başkenti Viyana'da koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

Avusturya'da koronavirüs nedeniyle ilk ölüm, System.String[]

Avusturya'nın başkenti Viyana'da koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle ilk ölümün gerçekleştiği bildirildi.

İtalya dönüşü koronavirüs teşhisi konulan ve Kasier Franz-Josef Hastanesi'nde tedavi altına alınan hastanın, 69 yaşında adam olduğu belirtildi. Koronavirüsün yayılmasını önleme kapsamında Viyana'daki hastanelerde hasta ziyaretlerine ilişkin tedbirler alınacağı bildirildi.

YUNANİSTAN'DA DA VİRÜS KAYNAKLI İLK ÖLÜM

Yunanistan Sağlık Bakanlığı bugün ülkede koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle yaşanan ilk ölümü doğruladı. Yunanistan'ın Patras kentindeki Patra Üniveristesi Hastanesi'nde koronavirüs teşhisi konulan 66 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hastanın, Şubat'ta İsrail ve Mısır'daki otobüs turu sırasında virüs kapmış olabileceği belirtildi. Aynı otobüste olduğu belirtilen 53 yolcunun da hastanede ya da evde gözetim altında tutulduğu bilgisi paylaşıldı.


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Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:20 Kaynak: DHA
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