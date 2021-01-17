Avusturya'da Kovid-19 karantinası 8 Şubat'a kadar uzatıldı - Son Dakika

Avusturya'da Kovid-19 karantinası 8 Şubat'a kadar uzatıldı

17.01.2021 14:57
Avusturya'da Kovid-19 karantinası 8 Şubat'a kadar uzatıldı, System.String[]

Avusturya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan ve 24 Ocak'ta hafifletilmesi öngörülen karantina 8 Şubat'a kadar uzatıldı.

Avusturya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan ve 24 Ocak'ta hafifletilmesi öngörülen karantina 8 Şubat'a kadar uzatıldı.

Başbakan Sebastian Kurz, beraberindeki heyetle düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 karşı yürütülen mücadelede alının yeni kararları kamuoyuyla paylaştı.

Kurz, İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19'un daha hızlı bulaşan türünün Avusturya'da olduğu gibi bütün Avrupa'da hızla yayıldığını, bu gelişmenin ciddi kaygıya yol açtığını ifade etti.

Aşılama sürecine de değinen Kurz, aşıların üretimi, dağıtımına yönelik işleyişin ağır seyretmesi, farklı aşıların henüz kullanıma girmemiş olmasının salgınla mücadeleyi yavaşlattığını belirterek özellikle 65 yaş üstü vatandaşların hızlı bir şekilde aşılanmasının sağlık sistemini ciddi oranda rahatlatacağını söyledi.

Kurz, ülkede halihazırda kullanılan aşılarla 65 yaş üstü vatandaşların aşılanması sürecinin nisan başı gibi tamamlanacağını, bu durumun kısıtlamaları kaldırma hususunda daha rahat karar almalarının önünün açacağını dile getirdi.

Özellikle virüsün daha hızlı bulaşan türünün yayılmasını önlemek için yeni kısıtlamaların hayata geçirilmesinin kararlaştırdığını söyleyen Kurz, aynı çatı altında yaşamayan kişilerle sosyal mesafenin 2 metreye çıkartıldığını ifade etti.

Kurz, uzmanlarla yapılan görüşmeler doğrultusunda mevcut karantinanın uzatılmasına karar verildiğini belirterek "8 Şubat'ta kısıtlamaları kaldırmak için ilk adımları atacağız. İş yerleri, kişisel bakım merkezleri ve müzeler açılacak." dedi.

Kurz, okullarda da aynı tarihte yarı kapasite ile yüz yüze eğitime geçilmesinin planlandığı bilgisini paylaştı.

FFP2 maskelerini kullanılacak

Turizm ve gastronomi işletmelerinin şubat ayında hizmete girmesinin öngörülmediğini kaydeden Kurz, 25 Ocak'tan itibaren toplu taşıma ve kapalı iş yerlerinde FFP2 maskelerinin zorunlu hale getirileceğini bildirdi.

Son 24 saatte 1267 yeni vakanın görüldüğü Avusturya'da toplam vaka sayısı 393 bin 778'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 artışla 7 bin 82'ye yükseldi.

İngiltere, Avusturya, Başbakan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya'da Kovid-19 karantinası 8 Şubat'a kadar uzatıldı - Son Dakika


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