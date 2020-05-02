Avusturya'da Kovid-19 nedeniyle kapanan kuaför ve alışveriş merkezleri yeniden açıldı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hayata geçirilen bazı önlemlerin gevşetilmesi kararı alınan Avusturya'da yaklaşık bir buçuk ay sonra alışveriş merkezleri ve kuaförler yeniden kapılarını açtı.

Ülkede günlük vaka sayısındaki düşüş ve sağlığına kavuşanların oranındaki artış hükümeti kademeli olarak bazı tedbirlerin esnetilmesi ya da kaldırılması yönünde harekete geçirdi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının dün sona erdiği ülkede, bugün de gastronomi ve turizm sektörü dışındaki işletmelerde yeniden işbaşı yapıldı.

Normale dönüşte önemli adımlar

Özellikle alışveriş merkezi gibi çok sayıda kişinin kapalı bir alanda bulunduğu ya da sosyal mesafenin ortadan kalktığı güzellik salonu ve kuaförlerin yeniden açılması ülkede normalleşme yolunda atılan önemli adımlar oldu.

Bu arada uzun süre kapalı kalan semt pazarlarına da halkın yoğun ilgi gösterdiği gözlendi.

Kuaförlere yoğun ilgi

Sinan Demirkoparan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Viyana'da uzun süreden beri kuaförlük yaptığını belirterek, yaklaşık bir buçuk aydır kapalı olan iş yerinin açılmasıyla müşteri yoğunluğuna şahit olduklarını söyledi.

Demirkoparan, Kovid-19 nedeniyle önlemlere uyduklarını vurgulayarak, özel hijyen kurallarının yanı sıra maske, sakal tıraşı için özel bir koruyucu kask taktıklarını ve müşteriler arasında birer koltuk mesafe bıraktıklarını anlattı.

Müşterilerin de maske kullanması gerektiğini belirten Demirkoparan, randevu ile müşteri aldıklarını ve mümkün olduğu kadar az kişinin salonda bulunmasına izin verdiklerini ifade etti.

Demirkoparan, yaklaşık iki aydır çalışamadıklarını, devletten yardım beklediklerini sözlerine ekledi.

Mayıs'ta ibadethane ve oteller açılacak

Normale dönüşte mayıs ayının belirleyici bir rol oynayacağı Avusturya'da kademeli olarak okul, ibadethane ve restoranlar 15 Mayıs'ta otel, hayvanat bahçesi ve yüzme havuzları da 29 Mayıs'ta hizmete girecek.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre, ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısı 15 bin 506'ya, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 596'ya yükseldi.