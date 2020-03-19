Avusturya'da Kovid-19 nedeniyle oluşabilecek aile içi şiddet karşıtı önlemler - Son Dakika

Avusturya'da hükümet, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek amacıyla alınan kararlar kapsamında evlerine kapanan ailelerde, olası gerginlik ve şiddetin önlenmesi için harekete geçti.

Adalet Bakanı Alma Zadic ve Kadın ve Entegrasyon Bakanı Susanne Raab, aile içi şiddet konusunda ortak basın toplantısı düzenledi.

Entegrasyon Bakanı Raab, virüsün yayılmasını önlemek için ilan edilen karantina ya da sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle oluşabilecek her türlü aile içi şiddete kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini söyledi.

Raab, "Şu anki kriz aile içi şiddete açık mektup olarak görülemez. Kadın ve çocuklara şiddet uygulayanlara karşı en sert şekilde müdahalede bulunacağız." dedi.

Yeni önlemler kapsamında yardım hatlarının 24 saat şiddet mağdurlarına hizmet vereceğini aktaran Raab, online olarak da mağdurların her türlü yardım ve desteğe ulaşabileceğini aktardı.

Raab, süpermarketler gibi şu an açık olan işletmelere bilgilendirme broşürleri dağıtılacağını, şiddet mağduru kadınlara hizmet veren sosyal hizmet evlerinin kapasitesinin artırılacağını söyledi.

Adalet Bakanı Alma Zadic de kadın ve çocukların her koşulda korunacağını, karantina şartlarında dahi şiddete maruz kalanların haklarının güvence altında olduğunu dile getirdi.

"Karantinada evden uzaklaştırma uygulanacak"

Zadic, virüs nedeniyle alınan kararlara uyumlu yeni bir "özel yasanın" meclisten geçirilmesini hedeflediklerini belirterek, buna göre, aile içi şiddete maruz kalan kişilerin polisle kurdukları ilk temasta, emniyet güçlerinin şiddet uygulayan eşlerden bu kişileri koruyucu tedbirler alabileceğini aktardı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında mahkemelerin sınırlı oranda faaliyet göstermesine rağmen şiddet uygulayanlara karşı hakim ve savcıların görevlerinin başında olacağını aktaran Zadic, giriş yasağı, evden uzaklaştırma gibi önlemlerin karantina koşullarına rağmen uygulanacağını sözlerine ekledi.

Vaka sayısı 2 bin 13

Öte yandan Avusturya Sağlık Bakanlığı ülkede virüs bulaşan kişilerin sayısının 2 bin 13'e yükseldiğini, hayatını kaybedenlerin ise 6'ya çıktığını açıkladı.

Ayrıca virüs nedeniyle çok sayıda iş yerinin kapatılması işsizlerin sayısını artırdı. Avusturya İş Bulma Kurumu, son 4 günde işsizlik başvurusunda bulunanların sayısının 74 bine çıktığını duyurdu.