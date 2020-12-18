Avusturya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında iş yeri ve okullar yine kapanacak - Son Dakika

Avusturya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında iş yeri ve okullar yine kapanacak

18.12.2020 21:01
Avusturya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında iş yeri ve okullar yine kapanacak, System.String[]

Avusturya'da hükümet, Noel sonrasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeniden karantina uygulanmasını kararlaştırdı.

Avusturya'da hükümet, Noel sonrasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeniden karantina uygulanmasını kararlaştırdı.

Başbakan Sebastian Kurz ve beraberindeki bakanlar, düzenlenen basın toplantısında salgınla mücadeleye yönelik alınan yeni kararları kamuoyuyla paylaştı.

Kurz, 26 Aralık'tan itibaren hizmet sektörü ve iş yerlerinin 3 hafta süresince kapalı tutulacağını duyurdu.

Okulların 7 Ocak'a kadar Noel tatili nedeniyle kapalı olacağını belirten Kurz, bütün okullarda eğitimin 17 Ocak'a kadar uzaktan süreceğini söyledi.

Kurz, bu zaman zarfında belirli durumlar dışında sokağa çıkma kısıtlamasının da tüm gün uygulanacağını kaydetti.

Karantinadan "gönüllü testle" çıkılabiliyor

Söz konusu önlemlerin 18 Ocak'a kadar süreceğini ifade eden Kurz, bu tarihte ülke genelinde isteğe bağlı yaygın test yapılacağını, test yaptıran kişilerin ticaret, hizmet ve gastronomi alanındaki hizmetlerden faydalanabileceğini dile getirdi.

Kurz, 18 Ocak'ta test yaptırmayanlar için karantinanın bir hafta daha süreceğini ve 24 Ocak'ta söz konusu sert önlemlerin sona ereceğini ifade etti.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte ülkede 2 bin 85 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 334 bin 913'e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 145 artarak 5 bin 127'ye yükseldi.

Avusturya, Hükümet, Ocak, Noel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında iş yeri ve okullar yine kapanacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

'Sakin şehir' ünvanlı Sakarya'nın Taraklı ilçesinde 3 gündür korona vakası görülmüyor Son Dakika: Türkiye'de 18 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 246 kişi vefat etti, 26 bin 410 yeni vaka tespit edildi ABD Başkan Yardımcısı Pence, canlı yayında koronavirüs aşısı oldu Son Dakika: İstanbul'da son bir hafta içinde pozitif vaka sayısı yüzde 20 azaldı Yayıncı kuruluş tarihi protestoya böyle sansür uyguladı Aynı ailede yaşanan 6 koronavirüs ölümüyle ilgili vahim iddia! İlk vefatın ardından tabut mu açıldı? Antalya'da iğrenç olay! 18 yaşındaki genç kız, sınıf öğretmeninin tacizine uğradı MHP'nin esnafa dağıttığı Bereket Duası ve 50 kuruş tartışma yarattı! CHP'li isim: Bu resmen hakarettir
Fatih Terim kırmızı kart gördü, hakeme ağzına geleni söyledi Fatih Terim kırmızı kart gördü, hakeme ağzına geleni söyledi         
20:43
Erdoğan, Merkel'le telefonda Doğu Akdeniz krizini görüştü: Yunan tarafı yeni bahanelerle görüşmelerden kaçıyor Erdoğan, Merkel'le telefonda Doğu Akdeniz krizini görüştü: Yunan tarafı yeni bahanelerle görüşmelerden kaçıyor         
20:31
Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı Hafta sonu tüm Türkiye'de uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması başladı         
20:20
Fatih Terim, maç öncesi koronaya yakalanan 3 futbolcunun adını verdi Fatih Terim, maç öncesi koronaya yakalanan 3 futbolcunun adını verdi         
20:08
Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı Ünlü model Deniz Akkaya, saçlarını kazıttı! Yeni imajı herkesi şaşırttı         
19:23
Erikli Su firmasının kurucusu Nuri Nihat Aslanoba hayatını kaybetti Erikli Su firmasının kurucusu Nuri Nihat Aslanoba hayatını kaybetti         
18:11
ABD'de koronavirüs aşısı olan hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı ABD'de koronavirüs aşısı olan hemşire, rahatsızlanarak canlı yayında bayıldı         
18:05
Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü Rus lider Putin'den tartışma yaratacak 'Navalni' açıklaması: Ölmesini isteseydim, şimdiye çoktan ölmüştü         
17:00
Oyuncu Sinem Ünsal'ın 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi de oyuncu çıktı Oyuncu Sinem Ünsal'ın 2 yıldır aşk yaşadığı sevgilisi de oyuncu çıktı         
16:07
TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin TBMM'de tansiyon bir anda yükseldi! İYİ Partili ismin "Hay maşallah" sözü, Bakan Selçuk'u sinirlendirdi         
15:47
Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu Bülent Ersoy ve Zeki Müren'in 40 yıl önce çektirdiği dudak dudağa pozları yeniden gündem oldu         
15:27
DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu DEDAŞ, Şanlıurfa'da elektrik duasına çıkan vatandaşlar hakkında suç duyurusunda bulundu         
15:22
Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi Model Ashley Graham, eşine çırılçıplak poz verdi         
14:04
Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu Bursalılar kısıtlama öncesi ucuz su almak için kilometrelerce kuyruk oluşturdu         
14:00
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca tahliye edildi         
13:53
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evleri" diyen Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu'nun yeni bir skandalı ortaya çıktı         
07:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 21:11:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avusturya'da Kovid-19 önlemleri kapsamında iş yeri ve okullar yine kapanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei