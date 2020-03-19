Avusturya'da Kovid-19 önlemleri nedeniyle sokaklar boşaldı - Son Dakika

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Avusturya'da Kovid-19 önlemleri nedeniyle sokaklar boşaldı
6 saat önce
Sokaklardan detaylar Kapalı Mekanlardan detaylar VİYANA - Avusturya'nın başkenti Viyana'nın önemli alışveriş caddeleri, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği eski şehir merkezi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemle kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamaları...
Sokaklardan detaylar
Kapalı Mekanlardan detaylar VİYANA - Avusturya'nın başkenti Viyana'nın önemli alışveriş caddeleri, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği eski şehir merkezi, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemle kapsamında alınan sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle terk edilmiş bir şehri anımsatıyor.
Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 07:58 Kaynak: AA
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