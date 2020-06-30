Avusturya?da Kuran'ı Kerim'e hakaret eden Irkçı lider istifaya çağrıldı - Son Dakika

Avusturya?da Kuran'ı Kerim'e hakaret eden Irkçı lider istifaya çağrıldı

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Türk Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi(FPÖ) lideri Nobert Hofer'i istifaya çağırdı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'daki Türk Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi(FPÖ) lideri Nobert Hofer'i istifaya çağırdı.

Avusturya'da aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) lideri Nobert Hofer'in seçim çalışmaları kapsamında geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildiği mitingde Kuran-ı Kerim'e yönelik çirkin sözlerine Türk STK'lardan tepki yağdı. Mitingdeki konuşmasında 'koronadan korkmadığını, Kuran-I Kerim'in koronadan daha tehlikeli' olduğu sözlerini kullanan Hofer'e bir tepki de Viyana'daki Türk STK'lardan geldi.

Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı
IRKÇI HOFER İSTİFAYA ÇAĞRILDI

Avusturya Parlamentosu önünde toplanan Türk STK temsilcileri yaptığı basın açıklamasında parlamentoda üçüncü başkan kimliği bulunan FPÖ lideri Hofer'i istifaya çağırdı. STK'lar açıklamanın ardından parlamento binası önüne siyah çelenk bıraktı.

"HOFER İSTİFA EDENE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Avusturya Türkiye Ticaret Derneği Başkanı Ali Yavuz Kuşçu, basın açıklaması sonrasında DHA'ya yaptığı açıklamada Hofer'i bu sözlerini bilerek dile getirdiğini söyledi. Kuşçu konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü:  ?Parlamento 3'üncü Başkanı Nobert Hofer 'Kuran, koronadan daha tehlikelidir' ifadesinde bulunmuş, daha sonra bu ifadeyi, 'Bu hiçbir şekilde ağzımdan kaçmamıştır, bunu bilerek söyledim' diyerek tekrarlamış ve vurgulamıştır. Bu ifadesini protesto etmek amacıyla ve Nobert Hofer'in Parlamento 3'üncü Başkanlığından istifa etmesini ve istifaya davet için Avusturya ? Türk Dernekleriyle birlikte burada bulunuyoruz. İstifa edene kadar mücadele edeceğiz. Protesto çalışmamızı parlamento önüne bir siyah çelenk koyarak ve bir deklarasyonla açıklayarak Nobert Hofer'in istifasını sağlamaya çalışacağız?


Avusturya, Viyana, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 18:10 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Avusturya?da Kuran'ı Kerim'e hakaret eden Irkçı lider istifaya çağrıldı - Son Dakika Dünya

Son Dakika

00:02 Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı 23:10 Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı 21:39 Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı 21:29 Asırlık kız kardeşler, uzun yaşamlarının sırrını paylaştı: Tarhana, buğday çorbası ve bulgur aşı 21:13 Esra Albayrak'la ilgili ahlaksız paylaşıma tepkiler çığ gibi büyüyor! Tüm kesimlerden destek mesajı geldi 20:07 Osmanlı yadigarı Novi Pazar, koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiriyor 19:41 Cinnet getirip iki kızını öldüren adam, cinayetleri yasak aşkı ortaya çıkınca işledi 19:17 Bakan Albayrak, eşi ve yeni doğan oğluna ilişkin çirkin paylaşım yapan şüpheli gözaltına alındı 19:16 Kına gecesinde eşinin boğazı kesilen gelin cinayet gününü anlattı: Bir anda ortalık karıştı 18:53 Son Dakika: Türkiye'den ABD'nin S-400'leri alma teklifine jet yanıt: Türkiye S-400'ü kullanmak için aldı 17:19 ABD'nin "Türkiye'nin elindeki S-400'leri alma" teklifine Rusya'dan ilk yorum: İlkesizce 16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 10:30 Yaptığı çanta beğenilince seri üretime başlayan girişimci, şimdi 13 ülkeye ihracat yapıyor 10:03 Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak 09:18 Fazla kilo şikayetiyle hastaneye giden şahsın karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı
Spor yapmadan 150 kilo zayıflayan adam başarısının sırrını anlattı
00:01
Dere yatağında cansız bedeni bulunan İkranur'un ölümüyle ilgili ön otopsi raporu çıktı
23:09
İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki sevgilisi Gülçin Karakaya'yı eski eşiyle tanıştırmış
23:07
İki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada kan aktı: 2 ölü, 1'i ağır 3 yaralı
22:53
Abdullah Gül'den çoklu baro yalanlaması: Ben önermedim
22:44
Başsavcılık, Bakan Albayrak ve Esra Albayrak'a yönelik ahlaksız paylaşımlara soruşturma başlattı
22:43
Tahran'da bir klinikte gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi: 19 kişi öldü
22:25
Bakan Albayrak, yeni doğan çocuğu için mesaj atan ve dua edenlere teşekkür etti
22:13
YÖK, İstanbul Şehir Üniversitesi ile ilgili sıkça sorulan soruları yanıtladı
21:57
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu'nun estetiksiz görüntüsü ortaya çıktı
21:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2020 00:25:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Avusturya?da Kuran'ı Kerim'e hakaret eden Irkçı lider istifaya çağrıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]