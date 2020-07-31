Avusturya'da Kurban Bayramı heyecanı - Son Dakika

Avusturya'da Kurban Bayramı heyecanı

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kurban Bayramı namazı koronavirüs (COVİD – 19) önlemleri kapsamında kılındı.

Avusturya'da Kurban Bayramı heyecanı, System.String[]

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Kurban Bayramı namazı koronavirüs (COVİD – 19) önlemleri kapsamında kılındı. Müslümanlar bayram namazını kılmak için camilere akın etti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı namazını koronavirüs (COVİD – 19) önlemleri kapsamında kıldı. Avusturya Türk Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği (ATİB) Merkez Camisi'nde bayram namazı kılınmasının ardından, Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve Türkiye'nin Viyana Başkonsolosu Asip Kaya da ATİB Merkez Camisi'nde bayram namazını kılarak vatandaşlarla bayramlaştı Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun bayram namazı sonrası Demirören Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın Avrupa'da iki tatil (Cumartesi – Pazar) gününe denk gelmesinin Avrupa'da yaşayan Müslümanlar için güzel bir şans olduğunu belirtti.

"HİJYEN KURALLARINA UYMAK GİBİ BÜYÜK BİR SORUMLULUĞUMUZ VAR"

Koronavirüsle mücadelenin devam ettiğinin altını çizen Büyükelçi Ceyhun şunları kaydetti:

"Hepimize düşen bir görev var. Hem vatandaş olarak hem sorumlular olarak COVİD-19 ile mücadele devam ediyor. Bitmedi, bu demektir ki bu bayramda her ne kadar bayram namazımızı kılabildiysek de her ne kadar biraz daha özgürlüklere sahip olsak bile hijyen kurallarına uymak gibi büyük bir sorumluluğumuz var. Kendimiz için, sevdiklerimiz için, yakınlarımız için ve çevremiz için. Bu nedenle tüm vatandaşlarımdan rica ediyorum, bayramın tadını çıkarın ama halen biraz daha fedakarlıklar yapmamız gerekiyor. Bayramlar birlik, beraberlik ve kardeşlik günüdür bunu da Avusturya'da yaşayan biz Türkler olarak, Müslümanlar olarak en güzel sergileyenleriz" diye konuştu.


Kurban Bayramı, Koronavirüs, Avusturya, Viyana, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 03:12

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Avusturya'da Kurban Bayramı heyecanı - Son Dakika Dünya
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