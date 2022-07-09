Avusturya'da Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika
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Avusturya'da Kurban Bayramı namazı kılındı

09.07.2022 13:10

Avusturya'da yaşayan Türkler, Kufstein'daki camide Kurban Bayramı namazını eda etti.

Avusturya'da yaşayan Türkler, Kufstein'daki camide Kurban Bayramı namazını eda etti.

Avusturya Türk Federasyonuna bağlı Kufstein Türk Kültür Derneğine ait lokalde bir araya gelen cemaat, bayram namazı kıldı. Namaza, Türklerin yanı sıra Pakistanlı ve Suriyeli Müslümanlar da katıldı.

Türkiye için de dua edilen namazın ardından şeker ikramı yapıldı. Cemaat, tanıdıklarıyla vakit geçirdikten sonra kurban kesimi için belirlenen yerlere gitti.

Dernek Başkanı Gökay Kartal, burada yaptığı açıklamada, "Bizim için biraz üzgün geçiyor ama yine de iyi diyebiliriz. Çünkü annemiz, babamız, büyüklerimiz yanımızda yok. Türkiye'de bayram daha güzel, burada yaşadığımız için biraz buruk da olsa bayram güzel geçiyor. Salgında biraz azdı ama bayramlarda kalabalık oluyor camimiz. İki seneye yakın namaz kılamadık ama şu anda doluyuz." dedi.

Avusturya'da yaşayan gurbetçilerden Yusuf Demirel de "Bizim için ne kadar güzel geçse de memleket özlemi var. Sıla özlemini hiçbir şey hafifletmiyor. Burada bir kardeş ortamındayız, aile ziyaretleri yapıyoruz. Burada da kültürümüzü devam ettirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

45 yıldır Avusturya'da bulunan Osman Temeltaş ise "Burada Türkiye'deki bayramları aratmamaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla bir araya gelmek için heyecanla bugünleri bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Hacı Bayram Veli Camii'nde Kurban Bayramı namazı kılındı Hacı Bayram Veli Camii'nde Kurban Bayramı namazı kılındı Kurban Bayramı namazı kılındı Kurban Bayramı namazı kılındı
Kaynak: AA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya'da Kurban Bayramı namazı kılındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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