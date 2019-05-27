Son Dakika Haberleri: Avusturya'da Güven Oyu Alamayan Başbakan Sebastian Kurz Liderliğindeki Hükümet Düştü

Avusturya'da Güven Oyu Alamayan Başbakan Sebastian Kurz Liderliğindeki Hükümet Düştü

2 saat önce

Avusturya ulusal meclisindeki oturumda güven oyu alamayan Başbakan Sebastian Kurz ve hükümetinin görevine son verilmesi kararlaştırıldı.

Avusturya ulusal meclisindeki oturumda güven oyu alamayan Başbakan Sebastian Kurz ve hükümetinin görevine son verilmesi kararlaştırıldı.

Meclis genel kurulunda yapılan özel oturumda, ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) yanı sıra Liste Jetzt'in de karşı oylarıyla Başbakan ve geçici hükümet güven oyu alamadı. Ülkede Eylül ayında erken seçime gidilmesi yönünde alınan kararın ardından Avusturya'yı seçime götürecek geçici hükümet ve Başbakan Kurz'un görevden azledilmesine karar verildi.

YENİ BİR BAŞBAKAN ÜLKEYİ SEÇİME GÖTÜRECEK

Ulusal meclisin aldığı kararın ardından Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen'in ülkeyi seçime götürecek yeni bir başbakanı görevlendirmesi bekleniyor.

VİDEO BASINA SIZINCA İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALDI

Avusturya'da geçen hafta aşırı sağcı FPÖ eski Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz Christian Strache'nin 2017'de İspanya'nın İbiza Adası'nda bir Rus yatırımcıyla yaklaşan genel seçimlerde partisine yardım yapılması durumunda bazı devlet ihalelerinin Rusya'ya verilmesi hususunda kolaylıklar yapacağı yönünde ifadelerin yer aldığı video kaydı basında yer almış, aşırı sağcı lider istifa etmek zorunda kalmıştı.

Bunu üzerine Başbakan Kurz, Avustralya Halk Partisi (ÖVP) ve FPÖ koalisyonun sona erdiğini, erken seçime gidileceğini açıklamıştı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, erken seçimlerin Eylül ayında yapılması çağrısında bulunmuştu.

Avusturya'da Güven Oyu Alamayan Başbakan Sebastian Kurz Liderliğindeki Hükümet Düştü
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:00 Kaynak: AA
Hükümet, Sebastian Kurz, Avusturya, Güncel
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