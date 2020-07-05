Avusturya'da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi karşıtı gösteri - Son Dakika

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Mısır'da gerçekleştirilen askeri darbenin 7'nci yılında Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi protesto edildi.

Aziz Stephan Katedrali önünde toplanan göstericiler, Mısır ve Rabia bayraklarının yanı sıra "Mısır'daki katil rejime Avrupa ve ABD'nin desteğine son", "Mısır'da darbeye hayır, General Sisi halkını öldürüyor" yazılı pankartlar açtı.

Mısır Koordinasyon Kurulunca düzenlenen gösteride konuşan Avusturyalı aktivist Michael Pröbsting, 2013'de kanlı bir darbeyle Mısır'da iktidarı ele geçiren General Sisi'nin ülke tarihinde demokratik yollarla seçilen ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi ve 10 binlerce insanı tutukladığını, binlercesinin de ölümüne neden olduğunu anlattı.

Pröbsting, Sisi'nin gerçekleştirdiği darbenin, yalnız Mısır halkına yönelik olmadığını, aynı zamanda "Arap Baharı" olarak adlandırılan özgürlük ve demokrasi taleplerine karşı da yapıldığını belirtti.

"Sisi, Libya'yı tehdit ediyor"

Mısır halkının 7 yıldır baskı, korku ve ekonomik sorunlar yaşadığını belirten Pröbsting, "Her gün çeşitli baskılara rağmen özgürlük ve demokrasi mücadelesini sürdüren Mısır halkına destek olmak için bu gösteriyi düzenliyoruz. General Sisi yalnız Mısır halkı için bir tehlike oluşturmuyor, aynı zamanda Libya'da özgürlük mücadelesi veren insanları ordusuyla tehdit ederek baskı altına almayı hedefliyor." diye konuştu.

Pröbsting, Sisi'nin bölgedeki bazı ülkeler ve Batı'nın desteğiyle ayakta kaldığını, bölgedeki Sisi gibi diktatörlerin, Avrupa ve ABD için kullanışlı olduğunu savundu.

Mısır Koordinasyon Kurulu Sözcüsü İbrahim Roma Ali de darbeci Sisi'nin Cumhurbaşkanı Mursi'yi devirdiğini, daha sonra da cezaevinde ölümüne neden olduğunu söyledi.

Ali, Mısır'da başlayan özgürlük rüzgarının kendilerine gelmesinden korkan bazı bölge ülkelerinin her türlü desteği Sisi'ye verdiğini savundu.