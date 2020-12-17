Avusturya'da Moria Kampı'ndaki sığınmacıların Avrupa'ya alınması için gösteri düzenlendi - Son Dakika

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen gösteride, Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunun Moria Kampı'ndaki sığınmacıların Avrupa'ya alınması çağrısında bulunuldu.

Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan göstericiler, "Sığınmacılar için yerimiz var", "Utanın", "İltica insani bir haktır" yazılı pankartlar açtı.

Burada yapılan konuşmalarda, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) öncesi Midilli Adası'nda zor şartlarda yaşam mücadelesi veren sığınmacı ve göçmenlerin durumlarının salgın sürecinde çok daha kötüleştiğine dikkat çekildi.

Avrupa'nın ortasında insani bir trajedinin yaşandığına işaret eden konuşmacılar, salgın nedeniyle yaklaşık bir yıldır insanların sosyal mesafeyi korumaya çalıştığı bir süreçte sığınmacıların iç içe yaşamak zorunda kaldıkları vurgulandı.

Gösteride konuşan sivil toplum kuruluşu Volkshilfe'nin Başkanı Erich Fenninger, burada toplanma amaçlarının, hayatta kalmaya çalışan insanların yaşamlarını kurtarmak olduğunu söyledi.

"Halk Partisi insanların kurtarılmasını istemiyor"

Fenninger, "Biz insanların hayatlarını kurtarmak için çalışırken, bazıları da bizi engellemeye çalışıyor. Daha somut bir şekilde ifade etmek gerekirse, bu iktidarın büyük ortağı Halk Partisi (ÖVP), çocuklar ve ailelerin pislik, sefalet, soğuk ve insanlık dışı koşullardan kurtarılmasını istemiyor." şeklinde konuştu.

Başbakan Sebastian Kurz ve ekibinin sığınmacı politikalarına tepki gösteren Fenninger, Avusturya'da yeterince imkan bulunduğunu, iktidar istemese de kendilerinin sığınmacılara gerekli imkanları sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Fenninger, Kurz'un başında bulunduğu ÖVP'nin Almanya ve Avusturya'daki aşırı sağcı partilerden farkının kalmadığını belirterek oy kaygısıyla insanların ölüme terk edildiğini vurguladı.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle kısa süren eylemin sonunda göstericiler, Midilli'deki sığınmacı ve göçmenlere dikkati çekmek için karanlıkta bir dakika mum ışıklarıyla saygı duruşunda bulundu.