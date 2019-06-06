Son Dakika Haberleri: Avusturya'da mülteciler açlık grevine başladı
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Avusturya'da mülteciler açlık grevine başladı

1 saat önce

AVUSTURYA Devlet Televizyonu ORF'nin haberine göre, aralarında 14 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 15 mülteci açlık grevine başladı.

Avusturya'da mülteciler açlık grevine başladı, System.String[]
AVUSTURYA Devlet Televizyonu ORF'nin haberine göre, aralarında 14 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 15 mülteci açlık grevine başladı. Mültecilerin yaklaşık 48 saattir yemek yemeyi reddettikleri belirtilirken, başvurularının yeniden gözden geçirilmesi ve sınır dışı edilmemek için bu yola başvurdukları kaydedildi.

İÇİŞLERİ: GREV, RET KARARINI DEĞİŞTİRMEYECEK

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, aşırı sağcı hükümet tarafından 'geri gönderme merkezi' olarak da adlandırılan mülteci yerleşkesinde bütün standartların yerine getirildiği, ilticacılarla diyalog kurulmaya çalışıldığı bildirildi. Açlık grevinin yapıldığı mülteci merkezinde iltica başvurusu reddedilmiş 40 mültecinin bulunduğu, grevin ret kararını değiştirmeyeceği duyuruldu.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:28 
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