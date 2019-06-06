Son Dakika Haberleri: Avusturya'da mültecilerden açlık grevi
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Avusturya'da mültecilerden açlık grevi

38 dakika önce

Avusturya'nın Trol eyaletine bağlı Kufstein kasabasında bulunan bir mülteci merkezinde 15 ilticacı, sığınma talepleri reddedildiği için açlık grevi yapıyor.

Avusturya'da mültecilerden açlık grevi, System.String[]
Avusturya'nın Trol eyaletine bağlı Kufstein kasabasında bulunan bir mülteci merkezinde 15 ilticacı, sığınma talepleri reddedildiği için açlık grevi yapıyor.
Avusturya Devlet Televizyonu ORF'nin haberine göre, aralarında 14 yaşında bir kız çocuğunun da bulunduğu 15 mülteci açlık grevine başladı.

Haberde, iltica başvuruları reddedilen mültecilerin yaklaşık 48 saattir yemek yemeyi reddettikleri belirtilirken, başvurularının yeniden gözden geçirilmesi ve sınır dışı edilmemek için bu yola başvurdukları kaydedildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, mültecilerin ikamet ettiği, aşırı sağcı hükümet tarafından "geri gönderme merkezi" olarak da adlandırılan mülteci yerleşkesinde bütün standartların yerine getirildiği, ilticacılarla diyalog kurulmaya çalışıldığı bildirildi.
Açıklamada, açlık grevlerine yönelik prosedürün uygulanacağı, doktorların mültecileri muayene etmesinin sağlanacağı aktarıldı.
Açlık grevinin yapıldığı mülteci merkezinde iltica başvurusu reddedilmiş 40 mültecinin bulunduğu bilgisi paylaşılırken, grevin, ret kararını değiştirmeyeceğinin altı çizildi.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:28 Kaynak: AA
Avusturya, Güncel
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