Son Dakika Haberleri: Avusturya'da mültecilere 'sokağa çıkma yasağı' geliyor

Avusturya'da mültecilere 'sokağa çıkma yasağı' geliyor

1 saat önce

Avusturya'da aşırı sağcı hükümet, mültecilere yönelik sert uygulamaları hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Avusturya'da mültecilere 'sokağa çıkma yasağı' geliyor, System.String[]
Avusturya'da aşırı sağcı hükümet, mültecilere yönelik sert uygulamaları hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:45 

Hükümet, Avusturya, Yenikadinda Gösterme, Ekonomi
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