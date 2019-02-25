Avusturya'da mültecilere 'sokağa çıkma yasağı' geliyor
1 saat önce
Avusturya'da aşırı sağcı hükümet, mültecilere yönelik sert uygulamaları hayata geçirmeye hazırlanıyor.
Avusturya
'da aşırı sağcı hükümet, mültecilere yönelik sert uygulamaları hayata geçirmeye hazırlanıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:45
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