Son Dakika Haberleri: Avusturya'da Müslüman Çocuklara Zorunlu Toplama Kampı Gezisi

Avusturya'da Müslüman Çocuklara Zorunlu Toplama Kampı Gezisi

1 saat önce

AVUSTURYA İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçen ay yapılan bir çalışmada, Müslüman çocukların İsrail'e yönelik eleştirel ve olumsuz görüşlere sahip olduğunun tespit edildiği, antisemitizm ile mücadele kapsamında gelecek haftalarda bir önlem paketinin hayata geçirileceği duyuruldu.

Avusturya'da Müslüman Çocuklara Zorunlu Toplama Kampı Gezisi, System.String[]
AVUSTURYA İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçen ay yapılan bir çalışmada, Müslüman çocukların İsrail'e yönelik eleştirel ve olumsuz görüşlere sahip olduğunun tespit edildiği, antisemitizm ile mücadele kapsamında gelecek haftalarda bir önlem paketinin hayata geçirileceği duyuruldu. Açıklamada İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Karoline Edtstadler'in konuya ilişkin görüşlerine de yer verildi.

ÜLKEYE GELENLERE ZORUNLU OLACAK

Edstandler, Türk ve Arap çocuklarda antisemitik yaklaşımların saptandığını ileri sürerek, "Göçmen kökenli çocuklara yönelik okul ve eğitim kurumlarında antisemitizmle mücadele konulu çalışmaları artıracağız" ifadelerini kullandı. Avusturya İslam Cemaati ve İslam dersi öğretmenleriyle görüşülerek, ülkeye gelen Müslümanların, toplama kamplarını ziyaret etme zorunluluğunu hayata

geçirmek istediklerini belirten Edtstadler, antisemitizmin sonuçlarının

anlaşılması açısından bu tür bir uygulamanın önemli olacağını savundu.

SORUN SİYASAL İSLAM'MIŞ

Ülkede geçen ay Avusturya Ulusal Meclisi tarafından yaptırılan bir çalışmaya göre, Türk çocukların yüzde 50'si Arap çocukların ise yüzde 70'nin İsrail'e karşı eleştirel, olumsuz düşüncelere sahip olduğu ileri sürülmüş, İsrail'e yönelik eleştirileri antisemitizm kapsamında gören araştırmaya göre, çocuklarda gözlemlenen yaklaşımın temel kaynağının "siyasal İslam" olduğu iddia edilmişti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:45 

İsrail, Avusturya, Güncel
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