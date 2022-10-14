Avusturya'da Nazi propagandası nedeniyle ceza alanlar kamuda çalışamayacak - Son Dakika
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Avusturya'da Nazi propagandası nedeniyle ceza alanlar kamuda çalışamayacak

14.10.2022 22:30
Avusturya'da Nazi propagandası nedeniyle ceza alanlar kamuda çalışamayacak

Avusturya Adalet Bakanı Alma Zadic, Nazi propagandası yaptığı gerekçesiyle cezaya çarptırılan memurların memuriyetten çıkartılacaklarını bildirdi.

Avusturya Adalet Bakanı Alma Zadic, Nazi propagandası yaptığı gerekçesiyle cezaya çarptırılan memurların memuriyetten çıkartılacaklarını bildirdi.

Bakan Zadic, Twitter'dan yaptığı açıklamada, demokrasi ve insanlık düşmanı Nazi ideolojisi yanlılarına karşı daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek, söz konusu kişilerin demokratik kurumlarda yerinin olmadığını ifade etti.

Ülkede Nazi ideolojisini yasaklayan kanuna aykırı davrandığı için cezalandırılan memurların kamuda çalışmalarına son vereceklerini belirten Zadic, "(Nazi propagandası nedeniyle) hakkında mahkumiyet kararı verilen kamu görevlilerinin memuriyetten çıkartılmalarını sağlayacak yasa düzenlemesi hazırlıyoruz." ifadesine yer verdi.

Zadic, "Nazi dünya görüşünü yücelten her türlü yaklaşımın demokrasiye yönelik bir saldırı olduğunu" kaydederek, Nazi propagandası nedeniyle para cezasına çarptırılan ya da hüküm giyen memurların devlet görevinde işinin olmadığını belirtti.

Avusturya'da 1947'de yürürlüğe giren "Verbotsgesetz" olarak adlandırıla kanun, Nazi ideolojisini suç olarak tanımlarken bu görüşün yeniden canlandırılması, propagandasının yapılması veya yüceltilmesini yasaklıyor.

Ne olmuştu?

Avusturya ordusunda bir çavuşun, 2019-20'de Nazi sembolleri bulunan üniforma giymek suretiyle bu ideolojinin propagandasını yaptığı gerekçesiyle para cezasına çarptırılmasına rağmen ordudan atılmayarak geri hizmette görevlendirilmesinin hafta başında ortaya çıkması tepkilere yol açmıştı.

Başta Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen olmak üzere çeşitli çevrelerin tepki gösterdiği olaya ilişkin mevzuat boşluğu nedeniyle para cezasına çarptırılan askerin, ordunun mutfağında görevlendirilmesi üzerine Adalet Bakanlığı konuya müdahil olmuştu.

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Kaynak: AA

Avusturya, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya'da Nazi propagandası nedeniyle ceza alanlar kamuda çalışamayacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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