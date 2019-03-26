Son Dakika Haberleri: Avusturya'da Nevruz Kutlaması

Avusturya'da Nevruz Kutlaması

1 saat önce

Society dergisi tarafından düzenlenen etkinlikte, aralarında Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın da bulunduğu 10 ülke stant açarak ülkelerini tanıttı.

Avusturya'da Nevruz Kutlaması, System.String[]
Society dergisi tarafından düzenlenen etkinlikte, aralarında Türkiye, Azerbaycan ve Pakistan'ın da bulunduğu 10 ülke stant açarak ülkelerini tanıttı. Türkiye'nin Viyana Büyükelçiliği öncülüğünde Viyana Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) açtığı standa yoğun ilgi gösterildi.

'TERÖRE, AYRIMCILĞA, KARŞI OLMAK'

Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım, burada yaptığı konuşmada, nevruzun birlik, kardeşlik ve doğanın yeniden dirilişi anlamlarına geldiğini, bu ruhla kutlandığını dile getirdi. Yardım, "Nevruzun gerçek anlamı, teröre, ayrımcılığa, yabancı düşmanlığına karşı olmaktır" dedi. Çeşitli ülkelerden sanatçıların sahne aldığı etkinlikte, Türk müzik grubu Yeden Ensemble de klasik Türk müziğinden eserler seslendirdi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:02 

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