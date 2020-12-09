Avusturya'da öğretmeler, yabancı öğrencilere uygulanan "Almanca teşvik sınıflarından" şikayetçi - Son Dakika

Avusturya'da öğretmeler, yabancı öğrencilere uygulanan "Almanca teşvik sınıflarından" şikayetçi

09.12.2020 20:57
Avusturya'da öğretmeler, yabancı öğrencilere uygulanan

Viyana Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, halk dilinde "getto sınıfları" olarak adlandırılan "Almanca teşvik sınıflarında" eğitim veren öğretmenlerin yüzde 64'ü yabancı kökenli öğrencilerin Almanca bilgilerini geliştirmek için hayata geçirilen sistemin verimli olmadığı...

Viyana Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya göre, halk dilinde "getto sınıfları" olarak adlandırılan "Almanca teşvik sınıflarında" eğitim veren öğretmenlerin yüzde 64'ü yabancı kökenli öğrencilerin Almanca bilgilerini geliştirmek için hayata geçirilen sistemin verimli olmadığı görüşünü savunuyor.

Viyana Üniversitesi Öğretmen Eğitimi Merkezi, iki yıl önce ciddi eleştiri ve tepkilere rağmen ülkede uyum sürecini iyileştirme ve göçmen çocukların Almanca dil bilgilerini geliştirmek amacıyla Başbakan Sebastian Kurz yönetimindeki aşırı sağcı hükümet tarafından hayata geçirilen Almanca teşvik sınıfları üzerine yapılan bir araştırmayı kamuoyuyla paylaştı.

Araştırmada, söz konusu Almanca teşvik sınıflarında görev alan 1300'e yakın öğretmenle yapılan görüşmeler sonucunda, öğretmenlerin yüzde 64'nün aşırı sağcı iktidar tarafından hayata geçirilen sistemin verimli olmadığı görüşünde olduğu bildirildi.

Öğretmenlerin değerlendirmelerine yer verilen araştırmada, öğretmenler, yabancı kökenli çocukların Avusturyalı ya da Almancayı daha iyi konuşan çocuklardan ayrı bir sınıfta dil eğitimi almalarının Almancalarının gelişimine ciddi oranda katkı sağlamadığına dikkati çektiği belirtildi.

"Yabacı çocuklar kendi akranlarından Almancayı öğrenmeli"

Araştırmada, çocukların Almancayı daha ziyade kendileriyle yaşıt öğrencilerden öğrendiği ancak getto sınıflarda bu durumun mümkün olmadığı, çünkü çocukların anadili Almanca olan akranlarıyla ayını ortamı paylaşmadığı vurgulandı.

Söz konusu Almanca sınıflarında belirli bir seviyenin olmadığına işaret eden öğretmenler, henüz Avusturya'ya yeni gelmiş bir çocukla burada doğmuş çocukların aynı sınıflarda eğitim aldığını, ilkokul birinci sınıf öğrencisiyle 3'üncü sınıf öğrencisinin de aynı eğitime tabi tutulduğu kaydedildi.

Öğretmenlerin yüzde 40'nın bu sınıflara giden çocuklara yeterince destek olunamadığı görüşünde olduğu belirtilen araştırmada, eğitmen eksikliği nedeniyle öğrencilere yeterince zaman ayırılamadığının altı çizildi.

"Öğretmenler uygulamayı ikna edici bulmuyor"

Viyana Üniversitesi adına çalışmayı yürüten ekibin başındaki uzman Susanne Schwab, basına yaptığı açıklamada, iki yıldır uygulanan sistemin öğretmenler için ikna edici olmadığına dikkati çekerek, öğretmenlerin yüzde 20'sinin bu alan için yeterince eğitim almadıkları görüşünde olduğunu, durumun deneme yanılma yöntemiyle sürdürüldüğünü ifade etti.

Schwab, dil öğreniminde öğretmenden ziyade çocukların akranlarıyla konuşarak yabancı dillerini daha iyi geliştirdiğini, bu sistemdeki en büyük eksiğin yabancı kökenli öğrencilerle anadili Almanca olan öğrencilerin ayrıştırılması olduğunu söyledi.

Çocukların, yeterince Almancaları olmadığı gerekçesiyle matematik ve İngilizce gibi dersler almadığını, bu durumun yabancı kökenli çocuklar üzerinde ciddi bir soruna yol açtığını belirten Schwab, beden eğitimi, müzik gibi derslerde aynı sınıfı paylaştıkları arkadaşlarından ayrıştırılan çocukların farklı bir sınıfta Almanca eğitimi almalarının olumsuz sonuçlar doğurduğunun altını çizdi.

"Almanca teşvik sınıfları"

Avusturya'da aşırı sağcı hükümet tarafından iki yıl önce yürürlüğe sokulan Almanca teşvik sınıfları, Almancası yetersiz çocukların dil bilgisini geliştirmek üzere hayata geçirildi.

Özellikle ilkokul çocuklarına yapılan bazı testler sonucunda Almancası yetersiz olduğu düşünülen öğrenciler, bulundukları sınıftan ayrıştırılarak, Almanca eğitimi verilen farklı bir sınıfa yerleştiriliyor.

Almancası yetersiz olduğu düşünülen çocuklar, matematik, İngilizce gibi temel derslerin verildiği saatlerde Almanca öğreniyor ancak beden eğitimi, müzik gibi derslerde kendi sınıflarıyla birlikte eğitim görüyor.

Avusturya'da çok sayıda akademisyen, dilbilimci ve uzman bu uygulamanın eğitim sisteminde gettolaşmaya yol açacağı, çocukların birlikte öğrenme imkanını yitireceği ve göçmen kökenli çocukların ciddi bir ayrımcılığa uğrayacağı eleştirisinde bulunarak, uygulamaya karşı çıkmıştı.

Viyana Üniversitesi, Avusturya, Başbakan, Hükümet, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya'da öğretmeler, yabancı öğrencilere uygulanan 'Almanca teşvik sınıflarından' şikayetçi - Son Dakika


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