Avusturya'da öldürülen Çeçen muhalif nedeniyle Rusya protesto edildi - Son Dakika

Avusturya'da öldürülen Çeçen muhalif nedeniyle Rusya protesto edildi

Avusturya'da geçen cumartesi Çeçenistanlı bir muhalifin öldürülmesine tepki gösteren bir grup Çeçen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösteri düzenlendi.

Avusturya'da geçen cumartesi Çeçenistanlı bir muhalifin öldürülmesine tepki gösteren bir grup Çeçen, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin karşıtı gösteri düzenlendi.

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Rusya'nın Viyana Büyükelçiliği önünde toplanan göstericiler, Çeçen bayraklarının yanı sıra "Katil Putin Den Haag'a", "Rusya Çeçenistan'dan defol", "Rus-Çeçen savaşı sona ermedi, Ruslar bizi Avrupa'da katlediyor", "Putin'in Çeçenleri öldürmesine yardım edilmesin" yazılı pankartlar açtı.

Burada yapılan konuşmalarda, Çeçenistan Özerk Yönetimi Başkanı Ramazan Kadirov'a her türlü desteği veren Rusya Devlet Başkanı Putin'e tepki gösterilerek, Avrupa'da tanınmış Çeçen muhaliflerin öldürülmesinden Rusya'nın sorumlu olduğu ifade edildi.

Çeçen nüfusunun 30 binin üzerinde bulunduğu Avusturya'da, birçok kişinin korktuğu için gösteriye katılmadığına dikkati çeken konuşmacılar, Avrupa'da yaşayan Çeçenlerin güvende olmadığını, muhalif görüşte çok sayıda kişinin öldürüldüğünü ve Avrupalı ülkelerin bu duruma ses çıkartmadığını belirtti.

Rusya'ya tepki

Protestoyu düzenleyen eski Çeçen siyasetçi Khuseyn (Hüseyin) Iskhanov, Viyana yakınlarındaki Gerasdorf'da 43 yaşındaki Çeçenistanlının öldürülmesine ilişkin bütün okların Rusya'yı gösterdiğini söyledi.

Iskhanov, yetkililerden cinayetin bir an evvel aydınlatılmasını talep ettiklerini belirterek, Çeçenlere yönelik siyasi cinayetlerin son bulması için Avrupalı ülkelerin daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini dile getirdi.

Yakın mesafeden vurularak öldürülmüştü

Cumartesi günü başkent Viyana yakınlarındaki Gerasdorf kasabasında, 43 yaşındaki Mamichan U., Ramazan Kadirov'a yönelik sosyal medyada yaptığı sert eleştirilerin ardından yakın mesafeden vurularak öldürülmüştü.

Aşağı Avusturya Eyaleti Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele birimi tarafından olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, Çeçenistan asıllı 2 kişinin gözaltına alındığı duyurulmuştu.

Vladimir Putin, Avusturya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 18:53 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya'da öldürülen Çeçen muhalif nedeniyle Rusya protesto edildi - Son Dakika
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