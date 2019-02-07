Son Dakika Haberleri: Avusturya'da PKK'lı Terörist Bir Memuru Öldürdü

Avusturya'da PKK'lı Terörist Bir Memuru Öldürdü

1 saat önce

Avusturya'da Vorarlberg eyaletine bağlı Dornbirn kentinde sosyal işler bürosu amirinin terör örgütü PKK mensubu bir kişi tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Avusturya'da PKK'lı Terörist Bir Memuru Öldürdü, System.String[]
Avusturya'da Vorarlberg eyaletine bağlı Dornbirn kentinde sosyal işler bürosu amirinin terör örgütü PKK mensubu bir kişi tarafından öldürüldüğü bildirildi.

Başta Devlet Televizyonu ORF olmak üzere çok sayıda ulusal basın yayın kuruluşu, Dornbirn'de dün, 34 yaşında bir kişinin, sosyal işler bürosu amiriyle tartıştığını, tartışma sonucunda zanlının 49 yaşındaki memuru boğazından bıçaklayarak öldürdüğünü duyurdu.

Haberlerde, 2009'da çok sayıda suça bulaştığı için iltica başvurusu reddedilerek sınır dışı edilen şahsın, yıl başında yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı, terör örgütü PKK üyesi olarak "Türk ordusuna karşı savaştığını" söyleyerek, tekrar iltica başvurusunda bulunduğu belirtildi.

"Soğukkanlı işlenmiş bir cinayet"

Şahsın iltica başvurusunun Avusturyalı yetkililer tarafından kabul edilmesi için memurla tartıştığı, ardından isteklerini kabul etmeyen memuru öldürerekolay yerinden kaçtığı, daha sonra emniyet güçleri tarafından yakalandığı kaydedildi.

Polis tarafından basına yapılan açıklamada da "katilin pişmanlık duymadığı ve cinayeti soğukkanlılıkla" işlediği aktarıldı.

Şahsın kimliği kamuoyuyla paylaşılmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 07:11 Kaynak: AA

Avusturya, PKK, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



"Sen Beni Doyuramıyorsun Başka Erkeklerle İlişkim Var" Diyen Sevgilisini Döverek Öldürdü Ailesinden Kaçan Genç Kız, Ağabeyi Tarafından Önce 3. Kattan Atıldı Sonra Boğularak Öldürüldü

Almanya'dan ABD'yi Kızdıran Adım: Türkiye'ye Değil Bize Gönderecektiniz Seri Katil Atalay Filiz'in Cezai Ehliyeti Tam Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 20:15:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avusturya'da PKK'lı Terörist Bir Memuru Öldürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]