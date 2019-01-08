Avusturya’da plastik poşet kullanımı yasaklanacak
5 dakika önce
Avusturya'da plastik atıkların azaltılması ve çevrenin korunması amacıyla 2020'den itibaren plastik poşet kullanımı tamamen yasaklanacak.
Avusturya'da plastik atıkların azaltılması ve çevrenin korunması amacıyla 2020'den itibaren plastik poşet kullanımı tamamen yasaklanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:10
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