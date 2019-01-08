Son Dakika Haberleri: Avusturya’da plastik poşet kullanımı yasaklanacak

Avusturya’da plastik poşet kullanımı yasaklanacak

5 dakika önce

Avusturya'da plastik atıkların azaltılması ve çevrenin korunması amacıyla 2020'den itibaren plastik poşet kullanımı tamamen yasaklanacak.

Avusturya’da plastik poşet kullanımı yasaklanacak, System.String[]
Avusturya'da plastik atıkların azaltılması ve çevrenin korunması amacıyla 2020'den itibaren plastik poşet kullanımı tamamen yasaklanacak.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 06:10 

Avusturya, Ekonomi
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