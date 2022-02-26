Avusturya'da "Putin'in savaşına hayır" gösterisi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Avusturya'da "Putin'in savaşına hayır" gösterisi düzenlendi

26.02.2022 21:32
Avusturya'da "Putin'in savaşına hayır" gösterisi düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da çok sayıda kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto etti.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da çok sayıda kişi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını protesto etti.

Başkentin önemli meydanlarından Platz der Menschenrechte'de toplanan göstericiler, Ukrayna bayraklarının yanı sıra "Ukrayna'nın yanında dur", "Putin'i durdur", "Savaşa hayır" yazılı pankartlar açtı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki gösteren protestocular, Avrupa Birliği (AB), ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batılı ülkelerin tüm imkanlarını kullanarak Ukrayna'nın yanında yer alması çağrısında bulundu.

Gösteriye katılan Viyana Belediye Başkan Yardımcısı Christoph Wiederkehr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu çirkin savaşa tepki göstermek için sokağa çıktığını belirterek, "21. yüzyılda sınırlar şiddetle genişletilemez. Avrupa ağır yaptırımlarla buna karşı durmalı. Böylelikle Putin, Ukrayna'nın özgürlüğü, bağımsızlığı ve refahına karşı savaş açamayacağını ve Ukrayna halkını öldüremeyeceğini anlamalı." dedi.

Wiederkehr, Putin'i yaptırımlarla durdurmanın zor göründüğünü, Rusya Devlet Başkanı'nın bedeli ne olursa olsun bu savaşı sürdürmekten yana olduğunu söylediğini hatırlatarak, "Bütün gücümüzle buna karşı durmak zorundayız. Ukrayna'yı askeri olarak, bütün imkanlarla desteklememiz gerekiyor. Güvenlik ve dış politika açısından Avrupa'yı güçlendirmemiz gerekiyor ki Avrupa sınırları içinde de şiddete başvurularak sınırlar değiştirilmesin." diye konuştu.

Ülkede yaşayan Ukraynalı Dima da Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "21. yüzyılda Avrupa'da bir ülke bir başka ülkeye saldırıyor, bu kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Dima, Avrupa ve dünyanın, Rusya çekilene kadar yalnız yaptırımlarla değil her açıdan Ukrayna'yı desteklemesi gerektiğini söyledi.

"Biz Rusya'yı istemiyoruz, bizi işgal etmelerini istemiyoruz. Ülkemizi, ailemizi ve insanlarımızı korumak istiyoruz." diyen Dima, Kiev'de yaşayan kız kardeşinin şiddetli bombardıman ve patlamalar nedeniyle üç gündür sığınaktan dışarıya çıkamadığını anlattı.

Dima, Ukrayna'da yaşanan dramı anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini dile getirerek, "Yaşananlar karşısında öfke ve hüsran karışımı bir ruh hali içindeyim. Orada olsaydım ne yapardım gerçekten bilemiyorum." dedi.

YORUMLAR
500
Son Dakika: Almanya'dan Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi desteği geldi! Son Dakika: Almanya'dan Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi desteği geldi! Ukrayna lideri Zelenskiy açıkladı: Aliyev ve Erdoğan müzakereleri organize etmeyi teklif etti Ukrayna lideri Zelenskiy açıkladı: Aliyev ve Erdoğan müzakereleri organize etmeyi teklif etti

Avusturya, Ukrayna, Viyana, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya'da 'Putin'in savaşına hayır' gösterisi düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
21:26 8 maçtır yenilmeyen Beşiktaş, Sivas karşısında da yenilmiyor!
21:17 Son Dakika: Almanya'dan Ukrayna'ya 1000 tanksavar ve 500 Stinger füzesi desteği geldi!
21:15 Acun Ilıcalı'nın satın aldığı Hull City'nin talihi döndü!
21:08 Ukrayna lideri Zelenskiy açıkladı: Aliyev ve Erdoğan müzakereleri organize etmeyi teklif etti
20:41 Gazeteci Çetiner Çetin hakkında yapılan iddialara yanıt verdi: Arkamdaki park Maçka Parkı değil, Ukrayna'dayım
20:34 Rusya ne kadar kayıp veriyor? Rusya devlet ajansı TASS açıkladı
20:24 Fenerbahçe taraftarları "Savaşa hayır" sloganları attı!
19:51 Ukrayna'da Türk futbolcunun çağrısı gündem oldu: Lütfen beni buradan çıkarın, Ruslar çok yakında
19:49 26 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 221 kişi vefat etti, 61 bin 764 yeni vaka tespit edildi
14:11 Onlar da Rusya'nın barış akademisyenleri! 664 Rus bilim insanı: Bu hakkaniyetsiz ve absürt savaşı derhal bitirin!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 21:38:24. #1.12#
SON DAKİKA: Avusturya'da "Putin'in savaşına hayır" gösterisi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement