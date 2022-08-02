Avusturya'da radikal İslamcılık şüphesi ile gözaltı - Son Dakika
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Avusturya'da radikal İslamcılık şüphesi ile gözaltı

02.08.2022 12:56
Avusturya'da radikal İslamcılık şüphesi ile gözaltı

Avusturya'da radikal İslamcı olduğu iddia edilen Türkiye kökenli bir genç ile annesi, yabancı bir istihbaratın uyarısı üzerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Avusturya'da radikal İslamcı olduğu iddia edilen Türkiye kökenli bir genç ile annesi, yabancı bir istihbaratın uyarısı üzerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyon sırasında anne, iki polisi yaraladı.Avusturya'da yabancı bir istihbarat servisinin yaptığı uyarı üzerine polisin radikal İslamcı olduğu iddia edilen Türkiye kökenli Avusturya vatandaşı bir genci gözaltına almak üzere operasyon düzenlediği, Tirol'deki olayda gencin annesinin de, çevrelerini saran emniyet güçlerinin üzerine aracını sürerek biri ağır olmak üzere iki polisi yaraladığı bildirildi.

Kronen Zeitung: IŞİD sempatizanı

Ülkede yayınlanan Kronen Zeitung gazetesi, gözaltına alınan 18 yaşındaki gencin gencin IŞİD sempatizanı olduğunu ve farklı platformlarda emniyet birimlerine saldırı düzenleyeceği yönünde paylaşımlar yaptığını ileri sürdü. Gazete ayrıca, özel komando birliklerinin operasyonu sırasında da polislerin kafasını kesmekle tehdit ettiğini aktardı.

Tirol eyaletine bağlı Sellrain köyünde meydana gelen olayda, radikal İslamcı olduğu iddia edilen genç ile annesinin araçlarının etrafı çevrildikten sonra annenin, teslim olmak yerine gaza bastığı ve iki polisi yaralamasının ardından özel komando güçleri tarafından ikilinin etkisiz hale getirildiği bildiriliyor. Konuyla ilgili soruşturmanın hem Avusturya'da hem de yurt dışında sürdüğü belirtiliyor.

Der Standart gazetesi ise Avusturya haber ajansı APA'ya dayandırdığı haberinde, 18 yaşındaki gencin istihbarat birimlerince de uzun süredir izlendiğini ve şimdiye kadar ağırlıklı olarak internetteki açıklamalarının dikkat çektiğini, ancak Cuma günü itibarıyla tehditlerinin daha da somutlaştığını aktarıyor. Buna göre radikal genç, emniyet güçlerine saldırı yönünde somut tehditlerde bulundu. Sınır ötesi mücadele ve iş birliği

Avusturya İçişleri Bakanı Gerhard Karner sınır ötesi iş birliğini överek, Avrupa çapında yürüttükleri ortak çalışmalarla radikal İslamcı alandaki gelişmeleri yakında takip ettiklerini söyledi.

Uyum Bakanı Susanne Raab da radikal İslamcı tehdidin gerçek olduğunun yeniden altının çizilmesi gerektiğini ve bu sorunun kökenine inerek mücadele edilmesi gerektiğini vurguladı.

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Kaynak: Deutsche Welle

Avusturya, Komando, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya'da radikal İslamcılık şüphesi ile gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avusturya'da radikal İslamcılık şüphesi ile gözaltı - Son Dakika
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