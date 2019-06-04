Son Dakika Haberleri: Avusturya'da Ramazan Bayramı
Son Dakika Güncel Haber

Avusturya'da Ramazan Bayramı

27 dakika önce

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Müslümanlar, bayram namazını camilerde eda etti.

Avusturya'da Ramazan Bayramı, System.String[]
Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan Müslümanlar, bayram namazını camilerde eda etti.
Müslümanlar, bayram namazı için sabahın ilk saatlerinden itibaren Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Avusturya Türk Kültür Sosyal Yardımlaşma Derneği (ATİB) Merkez Camisi'ni doldurdu.
Namaz öncesi Suriye ve Filistin başta olmak üzere İslam coğrafyasında yaşanan sorunların giderilmesi, kan ve gözyaşının bir an evvel dinmesi için dualar edildi.
Bayram namazı kılındıktan sonra Viyana Din Hizmetleri Müşaviri İbrahim Yazar, hutbe okudu. Duaların ardından Müşavir Yazar ve Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Ümit Yardım, cemaatle bayramlaştı. Cami çıkışında gurbetçiler, Türkiye'deki yakınlarını arayarak bayramlarını tebrik etti.
Öte yandan ülkenin İslami mimariyle inşa edilen tek camisi Viyana İslam Merkezi'nde ise çeşitli etnik gruplardan binlerce Müslüman bayram namazını kılmak için bir araya geldi.
Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı camiye Müslümanların gösterdiği yoğun ilgi, renkli anların yaşanmasına yol açtı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:17 Kaynak: AA
Viyana, Avusturya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bahçeli'den bayram mesajı: Gönüller alınmalı, dargınlıklar sonlanmalı Bayram namazı saat kaçta? İstanbul, Ankara, İzmir il il bayram namazı vakitleri Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı Ekrem İmamoğlu, bayram namazını Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.6.2019 09:44:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avusturya'da Ramazan Bayramı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]