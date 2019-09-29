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Avusturya'da seçimlerin kazananı popülist Kurz oldu

18 dakika önce

Avusturya'da seçimlerin kazananı popülist Kurz olduVİYANA - Avusturya'da bugün yapılan genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Sebastian Kurz'un genel başkanlığını yürüttüğü Avusturya Halk Partisi yüzde 37 ile seçimi kazandı.

Avusturya'da seçimlerin kazananı popülist Kurz oldu

VİYANA - Avusturya'da bugün yapılan genel seçimin sandık çıkış anketlerine göre, eski Başbakan Sebastian Kurz'un genel başkanlığını yürüttüğü Avusturya Halk Partisi yüzde 37 ile seçimi kazandı.

Avusturya Devlet Televizyonu ORF'nin yayımladığı ilk sandık çıkış anketine göre, merkez sağ ÖVP yüzde 37,2 oranında oy alırken, Sosyal Demokrat Parti yüzde 22, aşırı sağcı Özgürlük Partisi ise yüzde 16 oranında oy elde etti.

Buna göre bir önceki seçimlere göre, merkez sağ ÖVP oylarını yüzde 5'den fazla yükseltirken, sosyal demokratların oylarında yüzde 5 oranında gerileme oldu. Yüzde 10 oranında oy kaybeden aşırı sağcı FPÖ ise en çok oy kaybeden parti oldu.

Ülkede 2017'de meclis dışında kalan Yeşiller Partisi yüzde 14 ile yeniden meclise girerken, liberal Yeni Avusturya Partisi ise yüzde 7,4 oranında oy aldı.

Geçen seçimde meclise giren Liste Jetzt ise yüzde 4 seçim barajının altında kalarak meclise giremedi.

Avusturya'da seçimlerin kazananı popülist Kurz oldu

Sebastian Kurz, Avusturya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:28 Kaynak: İHA
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