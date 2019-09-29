Son Dakika Haberleri: Avusturya'da seçimlerin kazananı Sebastian Kurz
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Avusturya'da seçimlerin kazananı Sebastian Kurz

1 saat önce

Avusturya'da yapılan erken genel seçimlerini, sandık çıkış anketine göre yüzde 37 ile Sebastian Kurz liderliğindeki Avusturya Halk Partisi kazandı.

Avusturya'da seçimlerin kazananı Sebastian Kurz, System.String[]

Avusturya'da yapılan erken genel seçimlerini, sandık çıkış anketine göre yüzde 37 ile Sebastian Kurz liderliğindeki Avusturya Halk Partisi kazandı.

Sebastian Kurz, Avusturya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:36 
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