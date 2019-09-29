Avusturya'da seçimlerin kazananı Sebastian Kurz
1 saat önce
Avusturya'da yapılan erken genel seçimlerini, sandık çıkış anketine göre yüzde 37 ile Sebastian Kurz liderliğindeki Avusturya Halk Partisi kazandı.
Avusturya'da yapılan erken genel seçimlerini, sandık çıkış anketine göre yüzde 37 ile Sebastian Kurz liderliğindeki Avusturya Halk Partisi kazandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 09:36
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