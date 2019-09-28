Avusturya'da seçmen erken seçimler için sandığa gidiyor
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Avusturya'da yaklaşık iki yıl aradan sonra 6 milyon 400 bin seçmen, 183 sandalyeli meclisin yeni üyelerini belirlemek üzere 29 Eylül'de sandık başına gidiyor.
Seçmenler, ülke genelinde 39 seçim bölgesinde kurulacak yaklaşık 12 bin sandıkta oy kullanarak 33'üncü hükümeti belirleyecek.
Avusturya'da yaklaşık iki yıl aradan sonra 6 milyon 400 bin seçmen, 183 sandalyeli meclisin yeni üyelerini belirlemek üzere 29 Eylül pazar günü sandık başına gidiyor.
Seçmenler ülke genelinde 39 seçim bölgesinde kurulacak yaklaşık 12 bin sandıkta oy kullanarak 33'üncü hükümeti belirleyecek.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 08:31
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