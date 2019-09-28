Son Dakika Haberleri: Avusturya'da seçmenler yarın sandık başına gidecek
Son Dakika Ekonomi Haber

Avusturya'da seçmenler yarın sandık başına gidecek

1 saat önce

Avusturya'da 6 milyon 400 bin seçmen parlamentonun 183 yeni üyesini belirlemek üzere yarın oy kullanacak.

Avusturya'da seçmenler yarın sandık başına gidecek, System.String[]

Avusturya'da 6 milyon 400 bin seçmen parlamentonun 183 yeni üyesini belirlemek üzere yarın oy kullanacak.

Avusturya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:06 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Deprem sonrası kamp çadırı satışları 15 kat arttı
Hamsi bollaşınca fiyatı 25 TL'den 10 TL'ye düştü Tofaş 2 milyonuncu Doblo'yu üretti Kim Kardashian saniyeler içinde 2 milyon dolar kazandığı korse markasını Türkiye'de üretecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2019 18:09:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avusturya'da seçmenler yarın sandık başına gidecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]