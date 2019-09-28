Avusturya'da seçmenler yarın sandık başına gidecek
1 saat önce
Avusturya'da 6 milyon 400 bin seçmen parlamentonun 183 yeni üyesini belirlemek üzere yarın oy kullanacak.
Avusturya'da 6 milyon 400 bin seçmen parlamentonun 183 yeni üyesini belirlemek üzere yarın oy kullanacak.
Haber Yayın Tarihi: 28.09.2019 05:06
Deprem sonrası kamp çadırı satışları 15 kat arttı Hamsi bollaşınca fiyatı 25 TL'den 10 TL'ye düştü Tofaş 2 milyonuncu Doblo'yu üretti Kim Kardashian saniyeler içinde 2 milyon dolar kazandığı korse markasını Türkiye'de üretecek