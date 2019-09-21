Avusturya'da şehir merkezine kurulan 'öfke odası' ile stresten kurtulmaya çözüm

İş yerinizde patronunuza mı kızdınız? Trafikte beklemek, siyasi ve ekonomik meseleler, evde ağlayan çocuklar size sinir krizleri mi yaşatıyor?



O zaman Viyana'ya giderek elinize aldığınız beyzbol sopasıyla ortalığı bir güzel kırıp dökün ve rahatlayın. Üstelik herhangi bir ceza almadan. İlk duyulduğunda inanması güç olsa da Avusturya'nın başkenti Viyana'da şehir meydanlarından birine kurulan özel bir mekanda bunu yapmak mümkün.