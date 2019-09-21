Son Dakika Haberleri: Avusturya'da şehir merkezine kurulan 'öfke odası' ile stresten kurtulmaya çözüm
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Avusturya'da şehir merkezine kurulan 'öfke odası' ile stresten kurtulmaya çözüm

1 saat önce

Avusturya'nın başkenti Viyana'da şehir merkezine kurulan 'öfke odası' ile bir tiyatro oyununun tanıtımı yapıldı. Odanın içerisine giren etrafı 5 dakikalığına kırıp dökmekte serbest. İlginç uygulama ülkenin ünlü Volkstheater Tiyatrosu tarafından yapılmış

Avusturya'da şehir merkezine kurulan 'öfke odası' ile stresten kurtulmaya çözüm, System.String[]

İş yerinizde patronunuza mı kızdınız? Trafikte beklemek, siyasi ve ekonomik meseleler, evde ağlayan çocuklar size sinir krizleri mi yaşatıyor?


O zaman Viyana'ya giderek elinize aldığınız beyzbol sopasıyla ortalığı bir güzel kırıp dökün ve rahatlayın. Üstelik herhangi bir ceza almadan. İlk duyulduğunda inanması güç olsa da Avusturya'nın başkenti Viyana'da şehir meydanlarından birine kurulan özel bir mekanda bunu yapmak mümkün.

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Avusturya, Viyana, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 09:30 
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