Son dakika haber... Avusturya'da sel mağduru Türk çift, yaşadıklarını AA'ya anlattı - Son Dakika

Avusturya'nın Salzburg eyaletine bağlı Hallein kasabasında cumartesi etkili olan sağanak yağışın yol açtığı sele kapılan Ayşe ve Salih Karaaslan çifti, yaşadıkları zor anları AA'ya anlattı.

Sel baskını nedeniyle birçok evin giriş, kiler ve mahzenlerinin kullanılmaz hale geldiği, başta itfaiye olmak üzere sivil savunma birimlerinin yoğun çalışmalar yürüttüğü Hallein kasabasında restoran işletmeciliği yapan Salih Karaaslan, yaşadıklarını anlattı.

Sel mağduru Karaaslan, şubattan itibaren Hallein'ın merkezinde restoran işletmeciliğine başladıklarını, cumartesi yaşanan sel felaketin de canlarını zor kurtardıklarını söyledi.

Selin bütün işletmesini harap ettiğini belirten Karaaslan, yağmurun şiddetlenmeye başladığı sırada eşiyle restoranın farklı noktalarında olduğunu, eşinin yanına giderken, bahçe kapısından restorana doğu yağmur sularının girdiğini fark ettiğini, dışarı çıktığında yanlarından geçen nehrin taştığını gördüğünü ifade etti.

Karaaslan, bu gelişme üzerine eşini de alarak restorandan çıktıklarını bulundukları binanın köşesinde sele yakalandıklarını dile getirdi.

Suyun şiddeti şok etti

Suyun şiddeti karşısında eşinin şoka girdiğini ve hareket edemediğini kaydeden Karaaslan, "Bir dakika içinde su şiddetini daha da artırdı zorla eşimi ikna ettim, ya karşıya geçeceğiz ya da suya kapılıp gideceğiz dedim." şeklinde konuştu.

Karaaslan yolun ortasına geldiklerinde eşinin dengesini kaybederek düştüğünü, eşinin kazağını tuttuğunu ve duvarlardan destek almaya çalıştığını ancak tutunacak bir yer bulamadığını eşiyle birlikte kendisinin de suya düştüğünü anlattı.

Avusturyalı komşu yardımlarına koştu

Komşusu Alexander Eisenmann'ın kendilerini kurtarmak için suya atladığını dile getiren Karaaslan, Eisenmann'ın da yardımıyla iş yerinin karşısında yer alan suyun daha az şiddetli olduğu bahçenin içine girmeyi başardıklarını ifade etti.

Daha sonra selden korunmak için bahçenin duvarına tırmandıklarını söyleyen Karaaslan, uzun süre itfaiyeyi beklediklerini, suyun seviyesinin bulundukları yüksekliğe ulaşmaya başladığını, bu durumun eşini daha da korkuttuğunu, suyun şiddetinin azalması sonrasında kurtarma ekiplerinin kendilerine ulaştığını söyledi.

Karaaslan, felaketin hemen ardından başta Türkiye'nin Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı, Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın kendisini aradığını ifade etti.

"Hepsi sağ olsunlar aradılar, 'Bir ihtiyacınız var mı? Ne yapabiliriz diye sordular.' Tekrar tekrar aradılar." ifadesini kullanan Karaaslan, Bakan Yardımcısı Kıran'ın aramasının kendisini şaşırttığını, böyle bir arama beklemediğini, dijital platformda yayılan sele kapıldıkları anları gösteren görüntüleri ise çok daha sonra izleyebildiklerini söyledi.

Başkonsolos Pazarcı Türk çifti ziyaret etti

Sel baskınının ardından Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı, hem Karaaslan çiftini hem de onları kurtaran Avusturyalı Alexander Eisenmann'ı ziyaret etti.

Türk çiftin hayatını kurtaran Eisenmann'a teşekkür eden Pazarcı, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Pazarcı, Karaaslan ailesine her zaman her türlü yardımı yapma hazır olduklarını vurguladı.

Avusturyalı Alexander Eisenmann da Başkonsolosun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eisenmann, sel felaketi sırasında yaşananlara da değinerek yağmur sularının bulundukları binanın zemin katına girmesini engellemek için oğluyla birlikte çalıştıkları sırada komşularının sele kapıldığını fark ettiğini, bunun üzerine hemen koşarak suya girdiğini ve kurtulmaları için yardımcı olmaya çalıştığını sözlerine ekledi.