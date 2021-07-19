Üye Girişi
Son dakika haber... Avusturya'da sel mağduru Türk çift, yaşadıklarını AA'ya anlattı - Son Dakika

Son dakika haber... Avusturya'da sel mağduru Türk çift, yaşadıklarını AA'ya anlattı

19.07.2021 16:35

Son dakika haberleri... Avusturya'nın Salzburg eyaletine bağlı Hallein kasabasında cumartesi etkili olan sağanak yağışın yol açtığı sele kapılan Ayşe ve Salih Karaaslan çifti, yaşadıkları zor anları AA'ya anlattı.

Avusturya'nın Salzburg eyaletine bağlı Hallein kasabasında cumartesi etkili olan sağanak yağışın yol açtığı sele kapılan Ayşe ve Salih Karaaslan çifti, yaşadıkları zor anları AA'ya anlattı.

Sel baskını nedeniyle birçok evin giriş, kiler ve mahzenlerinin kullanılmaz hale geldiği, başta itfaiye olmak üzere sivil savunma birimlerinin yoğun çalışmalar yürüttüğü Hallein kasabasında restoran işletmeciliği yapan Salih Karaaslan, yaşadıklarını anlattı.

Sel mağduru Karaaslan, şubattan itibaren Hallein'ın merkezinde restoran işletmeciliğine başladıklarını, cumartesi yaşanan sel felaketin de canlarını zor kurtardıklarını söyledi.

Selin bütün işletmesini harap ettiğini belirten Karaaslan, yağmurun şiddetlenmeye başladığı sırada eşiyle restoranın farklı noktalarında olduğunu, eşinin yanına giderken, bahçe kapısından restorana doğu yağmur sularının girdiğini fark ettiğini, dışarı çıktığında yanlarından geçen nehrin taştığını gördüğünü ifade etti.

Karaaslan, bu gelişme üzerine eşini de alarak restorandan çıktıklarını bulundukları binanın köşesinde sele yakalandıklarını dile getirdi.

Suyun şiddeti şok etti

Suyun şiddeti karşısında eşinin şoka girdiğini ve hareket edemediğini kaydeden Karaaslan, "Bir dakika içinde su şiddetini daha da artırdı zorla eşimi ikna ettim, ya karşıya geçeceğiz ya da suya kapılıp gideceğiz dedim." şeklinde konuştu.

Karaaslan yolun ortasına geldiklerinde eşinin dengesini kaybederek düştüğünü, eşinin kazağını tuttuğunu ve duvarlardan destek almaya çalıştığını ancak tutunacak bir yer bulamadığını eşiyle birlikte kendisinin de suya düştüğünü anlattı.

Avusturyalı komşu yardımlarına koştu

Komşusu Alexander Eisenmann'ın kendilerini kurtarmak için suya atladığını dile getiren Karaaslan, Eisenmann'ın da yardımıyla iş yerinin karşısında yer alan suyun daha az şiddetli olduğu bahçenin içine girmeyi başardıklarını ifade etti.

Daha sonra selden korunmak için bahçenin duvarına tırmandıklarını söyleyen Karaaslan, uzun süre itfaiyeyi beklediklerini, suyun seviyesinin bulundukları yüksekliğe ulaşmaya başladığını, bu durumun eşini daha da korkuttuğunu, suyun şiddetinin azalması sonrasında kurtarma ekiplerinin kendilerine ulaştığını söyledi.

Karaaslan, felaketin hemen ardından başta Türkiye'nin Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı, Viyana Büyükelçisi Ozan Ceyhun ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın kendisini aradığını ifade etti.

"Hepsi sağ olsunlar aradılar, 'Bir ihtiyacınız var mı? Ne yapabiliriz diye sordular.' Tekrar tekrar aradılar." ifadesini kullanan Karaaslan, Bakan Yardımcısı Kıran'ın aramasının kendisini şaşırttığını, böyle bir arama beklemediğini, dijital platformda yayılan sele kapıldıkları anları gösteren görüntüleri ise çok daha sonra izleyebildiklerini söyledi.

Başkonsolos Pazarcı Türk çifti ziyaret etti

Sel baskınının ardından Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı, hem Karaaslan çiftini hem de onları kurtaran Avusturyalı Alexander Eisenmann'ı ziyaret etti.

Türk çiftin hayatını kurtaran Eisenmann'a teşekkür eden Pazarcı, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Pazarcı, Karaaslan ailesine her zaman her türlü yardımı yapma hazır olduklarını vurguladı.

Avusturyalı Alexander Eisenmann da Başkonsolosun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Eisenmann, sel felaketi sırasında yaşananlara da değinerek yağmur sularının bulundukları binanın zemin katına girmesini engellemek için oğluyla birlikte çalıştıkları sırada komşularının sele kapıldığını fark ettiğini, bunun üzerine hemen koşarak suya girdiğini ve kurtulmaları için yardımcı olmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Son dakika haber... Avusturya'da sel mağduru Türk çift, yaşadıklarını AA'ya anlattı
Son dakika haber... Avusturya'da sel mağduru Türk çift, yaşadıklarını AA'ya anlattı
Son dakika haber... Avusturya'da sel mağduru Türk çift, yaşadıklarını AA'ya anlattı
Son dakika haber... Avusturya'da sel mağduru Türk çift, yaşadıklarını AA'ya anlattı
Son dakika haber... Avusturya'da sel mağduru Türk çift, yaşadıklarını AA'ya anlattı

Avusturya, Cumartesi, Hallein, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Avusturya'da sel mağduru Türk çift, yaşadıklarını AA'ya anlattı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

DEVA Partisi'nde deprem! Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti 17:43 DEVA Partisi'nde deprem! Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti Yeliz Yeşilmen'in gözyaşları! Oğlunun geçirdiği talihsiz kaza ile tatilleri kabusa döndü 17:34 Yeliz Yeşilmen'in gözyaşları! Oğlunun geçirdiği talihsiz kaza ile tatilleri kabusa döndü 17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım 17:17 17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım
Uzun süredir sözlü tacizine maruz kaldığı komşusu tarafından sokak ortasında yerlerde sürüklendi 16:34 Uzun süredir sözlü tacizine maruz kaldığı komşusu tarafından sokak ortasında yerlerde sürüklendi Fuhuş operasyonunda 6 kişiye, 6 bin 880 TL para cezası uygulandı! 16:28 Fuhuş operasyonunda 6 kişiye, 6 bin 880 TL para cezası uygulandı! Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti 15:58 Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti
Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı 14:51 Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Taliban'ın 14:26 Taliban'ın "Türkiye'yi istemiyoruz" açıklamasına Erdoğan'dan yanıt: Kardeşlerinin topraklarını işgal etmeyi bırakmaları lazım

Son Dakika Haberleri
17:48 Burak Elmas o iddiaları doğruladı: Görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz
17:42 DEVA Partisi'nde deprem! Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti
17:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı
17:25 Caner Erkin heyecanla beklenen o videoyu paylaştı! Video, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı
17:20 Milyon dolarlık yat alevlere teslim oldu! Maddi hasar büyük
17:16 17 yaşındaki kız cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım
17:11 İspanyol golcü astronomik taleplerde bulundu, Beşiktaş, Diego Costa transferini askıya aldı
16:32 Arda Turan, Galatasaray taraftarını mest etti! Antrenmanda attığı frikik golü büyük beğeni topladı
16:28 Fuhuş operasyonunda 6 kişiye, 6 bin 880 TL para cezası uygulandı!
16:23 Avrupa'yı vuran sel felaketinde ölenlerin sayısı 196'ya ulaştı! İhmal iddiası Almanya ve Belçika'da tartışmalara yol açtı
Burak Elmas o iddiaları doğruladı: Görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz Burak Elmas o iddiaları doğruladı: Görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz         
17:48
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı         
17:35
Caner Erkin heyecanla beklenen o videoyu paylaştı! Video, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı Caner Erkin heyecanla beklenen o videoyu paylaştı! Video, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı         
17:26
İspanyol golcü astronomik taleplerde bulundu, Beşiktaş, Diego Costa transferini askıya aldı İspanyol golcü astronomik taleplerde bulundu, Beşiktaş, Diego Costa transferini askıya aldı         
17:11
Arda Turan, Galatasaray taraftarını mest etti! Antrenmanda attığı frikik golü büyük beğeni topladı Arda Turan, Galatasaray taraftarını mest etti! Antrenmanda attığı frikik golü büyük beğeni topladı         
16:33
CHP'li Turgutlu belediye başkanından Tunç Soyer'in CHP'li Turgutlu belediye başkanından Tunç Soyer'in "Gediz'e zehir akıyor" iddiasına tepki: Kendi çöplüğünü temizlesin         
16:02
Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu         
15:30
Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine Kurban satıcısı kurnazlığıyla koyununu elden çıkardı! Üzerine "Balotelli" yazdığı koyunu 2 bin 400 liraya sattı         
14:40
Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu         
14:22
Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı         
14:03
Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı Başarı işte böyle geldi! Sürüne sürüne girdiği sınavdan Zehra Öğretmen olarak çıktı         
12:17
75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar 75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar         
12:10
Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti Böyle dede herkese nasip olmaz! Evlenen genç çifte 300 bin TL'lik otomobil hediye etti         
11:34
'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı 'Sakin şehir' ünvanlı Perşembe ilçesi Ege ve Akdeniz'i aratmadı! Sahiller doldu taştı, nüfusu 5'e katlandı         
11:28
Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı diziye veda etti! Yerine geçecek o isim için görüşmeler başladı         
11:05
Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti Bodrum'da tecavüz skandalı! Genç kızı tecavüze uğradı, imdadına jandarma yetişti         
09:11
Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü Bikinili haliyle parka giden Serel Yereli, yine gündeme bomba gibi düştü         
00:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2021 17:56:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Avusturya'da sel mağduru Türk çift, yaşadıklarını AA'ya anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement