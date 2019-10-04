Avusturya'da 'selfie müzesi' açılıyor
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Avusturya'da 'Selfie Müzesi' açılıyor.
Avusturya Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:53 Kaynak: DHA
'da 'Selfie Müzesi' açılıyor. Başkent Viyana
'da bulunan müze ziyaretçilere selfie çekmeleri için özel tasarlanmış temalar sunuyor.
Ziyaretçiler 24 interaktif temadan oluşan müzede, istedikleri kadar selfie çekebilecekler. Müze, kapılarını 'Sanatın bir parçası olun' sloganıyla bugün açtı ve müzenin sunduğu temalarla birlikte, ziyaretçiler, kendi temalarını oluşturarak resmi adı 'Pop- Up Müzesi' olan selfie müzesini 6 ay boyunca ziyaret edebilecek.
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