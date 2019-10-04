Son Dakika Haberleri: Avusturya'da 'selfie müzesi' açılıyor
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Avusturya'da 'selfie müzesi' açılıyor

2 saat önce

Avusturya'da 'Selfie Müzesi' açılıyor.

Avusturya'da 'selfie müzesi' açılıyor, System.String[]
Avusturya'da 'Selfie Müzesi' açılıyor. Başkent Viyana'da bulunan müze ziyaretçilere selfie çekmeleri için özel tasarlanmış temalar sunuyor.

Ziyaretçiler 24 interaktif temadan oluşan müzede, istedikleri kadar selfie çekebilecekler. Müze, kapılarını 'Sanatın bir parçası olun' sloganıyla bugün açtı ve müzenin sunduğu temalarla birlikte, ziyaretçiler, kendi temalarını oluşturarak resmi adı 'Pop- Up Müzesi' olan selfie müzesini 6 ay boyunca ziyaret edebilecek.


Avusturya, Viyana, Dünya

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:53 Kaynak: DHA
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