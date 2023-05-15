Avusturya'da seyir halindeki trenden yolculara Hitler'in konuşması dinlettirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Avusturya'da seyir halindeki trenden yolculara Hitler'in konuşması dinlettirildi

Avusturya'da seyir halindeki trenden yolculara Hitler'in konuşması dinlettirildi

15.05.2023 18:19

Avusturya'da seyir halinde ilerlemekte olan trenin hoparlörlerinden, Adolf Hitler'in ses kaydı dinletildi. Ses kaydını trendeki bütün yolculara dinleten iki şahıs hakkında harekete geçen ekipler, hukuki işlemlerin başlatıldığı ifade etti.

Avusturya Demiryolları (ÖBB), yaptığı açıklamada, Bregenz kentinden ülkenin başkenti Viyana'ya seyreden trenin ses sistemlerinin bulunduğu bölmenin anahtarlarını ele geçiren iki kişinin, yolculara Hitler'in konuşmasının yer aldığı ses kayıtlarını dinlettiği belirtildi.

ŞAHISLAR GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Trende bulunan güvenlik kamerasından şahısların tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, Nazi propagandası yaptıkları gerekçesiyle iki kişi hakkında hukuki işlem başlatıldığı bildirildi.

ANAHTARLARA NASIL ULAŞTIKLARI ARAŞTIRILIYOR

Açıklamada aynı güzergahta daha önce de benzer olaylar yaşandığı belirtilirken, bahsi geçen şahısların trenin ses sisteminin bulunduğu bölmeyi açan anahtarı nasıl elde ettiğinin henüz tespit edilemediği ve konunun Devlet Güvenlik ve İstihbarat Birimi tarafından inceleme altına alındığı belirtildi.

ŞAHISLAR VE KURUMA TEPKİ YAĞDI

Olayın meydana geldiği sırada trende bulunan Yeşiller Partisi Milletvekili David Stögmüller ve bazı gazetecilerin konuyu sosyal medyada paylaşması, eylemin daha geniş çevreler tarafından duyulmasına sebep oldu.

Ülkede başta Avusturya Yahudi Cemaati olmak üzere pek çok toplumsal kesim hem olayı gerçekleştirenlere hem de 'gerekli önlemleri alamadığı' gerekçesiyle Avusturya Demiryolları'na tepki gösterdi.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500

Avusturya, Viyana, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avusturya'da seyir halindeki trenden yolculara Hitler'in konuşması dinlettirildi - Son Dakika


Son Dakika
18:17 Kim Min Jae, Manchester United yolcusu!
18:11 Bu iş tamam! Kim Min Jae, Manchester'a "Evet" dedi
17:44 Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda trenin önüne atlayarak intihar etti
17:40 2. tura kalınan seçimlerde oy pusulasının üzerindeki adayların sıralaması belli oldu
17:36 Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda raylara atlayan şahıs hayatını kaybetti
17:38 Ürdünlü yıldız, Süper Lig ekibine imza atmak üzere!
17:32 Resmen itiraf etti! Ürdünlü yıldız, Süper Lig ekibine imzayı atıyor
17:26 14 Mayıs seçimlerinin ardından eski Kızılay Başkanı Kerem Kınık'tan şarkılı gönderme!
17:24 Çekya'da ilginç olay! Pinpon topuyla kendisini tatmin etmek isteyen adam hayatını kaybetti
17:24 Hangi aday ilk sırada yer alacak? İşte ikinci turda kullanılacak oy pusulası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2023 18:58:22. #1.12#
SON DAKİKA: Avusturya'da seyir halindeki trenden yolculara Hitler'in konuşması dinlettirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement