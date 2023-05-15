Avusturya'da seyir halindeki trenden yolculara Hitler'in konuşması dinlettirildi

Avusturya Demiryolları (ÖBB), yaptığı açıklamada, Bregenz kentinden ülkenin başkenti Viyana'ya seyreden trenin ses sistemlerinin bulunduğu bölmenin anahtarlarını ele geçiren iki kişinin, yolculara Hitler'in konuşmasının yer aldığı ses kayıtlarını dinlettiği belirtildi.

ŞAHISLAR GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİ

Trende bulunan güvenlik kamerasından şahısların tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, Nazi propagandası yaptıkları gerekçesiyle iki kişi hakkında hukuki işlem başlatıldığı bildirildi.

ANAHTARLARA NASIL ULAŞTIKLARI ARAŞTIRILIYOR

Açıklamada aynı güzergahta daha önce de benzer olaylar yaşandığı belirtilirken, bahsi geçen şahısların trenin ses sisteminin bulunduğu bölmeyi açan anahtarı nasıl elde ettiğinin henüz tespit edilemediği ve konunun Devlet Güvenlik ve İstihbarat Birimi tarafından inceleme altına alındığı belirtildi.

ŞAHISLAR VE KURUMA TEPKİ YAĞDI

Olayın meydana geldiği sırada trende bulunan Yeşiller Partisi Milletvekili David Stögmüller ve bazı gazetecilerin konuyu sosyal medyada paylaşması, eylemin daha geniş çevreler tarafından duyulmasına sebep oldu.

Ülkede başta Avusturya Yahudi Cemaati olmak üzere pek çok toplumsal kesim hem olayı gerçekleştirenlere hem de 'gerekli önlemleri alamadığı' gerekçesiyle Avusturya Demiryolları'na tepki gösterdi.