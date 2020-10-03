Avusturya'da sığınmacılar için gösteri düzenlendi - Son Dakika

Avusturya'da sığınmacılar için gösteri düzenlendi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen gösteride, Yunanistan'dakiler başta olmak üzere sığınmacıların ülkeye alınması talep edildi.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen gösteride, Yunanistan'dakiler başta olmak üzere sığınmacıların ülkeye alınması talep edildi.

Şehrin önemli meydanlarından Karlsplatz'da toplanan göstericiler, "Sığınmacılar için yerimiz var", "Sığınmacılara ses ol", "Utan Avrupa", "Sığınmacı ve Müslümanlar hoş geldi" yazılı pankartlar açtı.

Göstericiler, caddeleri trafiğe kapatarak Kahramanlar Meydanı'na yürüdü.

Moria'daki sığınmacıları almayan Kurz'a tepki

Gösteriyi düzenleyen sivil toplum kuruluşu Volkshilfe'in Başkanı Erich Fenninger, Yunanistan'ın Midilli Adası'nda bulunan Moria sığınmacı kampında çıkan yangın nedeniyle barınacak yerleri kalmayan sığınmacıların bir kısmının Avusturya'ya getirilmesine karşı çıkan ve bu yönde yürütülen kampanyalara kayıtsız kalan Başbakan Sebastian Kurz'a tepki gösterdi.

Fenninger, Avusturya'da çok sayıda insanın Moria'daki sığınmacılara kucak açtığını ancak aşırı sağcı politikalara sarılan Başbakan Kurz ve ekibinin buna izin vermediğini söyledi.

"Ana akım partiler aşırı sağcı ideolojileri benimsedi"

Fenninger, "Ana akım partiler aşırı sağcı politikaları benimseyerek daha başarılı olacaklarını düşünüyorlar. İnsani değerlerin yok olduğu bir toplum oluşturmak istiyorlar ancak biz dayanışma içinde hareket edecek bir toplum için buradayız. Moria'da yaşananları görmezden gelen değil, oradaki insanlara el uzatacak bir toplum için buradayız." diye konuştu.

Gösteride, farkı ülkelerden mülteci olarak Avusturya'ya gelen bazı kişiler de yaşadıklarını anlattı.

Avusturya'da sığınmacılar için gösteri düzenlendi
Avusturya'da sığınmacılar için gösteri düzenlendi
Avusturya'da sığınmacılar için gösteri düzenlendi
Avusturya'da sığınmacılar için gösteri düzenlendi

Yunanistan, Avusturya, Başbakan, Viyana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 19:47 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avusturya'da sığınmacılar için gösteri düzenlendi - Son Dakika

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